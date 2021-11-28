В Краснодаре отремонтировали улицу Мира, сэкономив на нацпроекте

28 ноября мэрия Краснодара заявила о завершении ремонта на улице Мира

Улицу Мира отремонтировали по всей длине от Кубанской Набережной до Привокзальной площади. В пресс-службе мэрии уточнили, что ремонт выполнен за счет экономии средств по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». 26 ноября чиновники сообщили, что в городе отремонтировали все 62 участка (в сумме 79 км), запланированных по нацпроекту на 2021 год.



«Специалисты обновили 2,1 км дорожного покрытия, на тротуарах, где необходимо, уложили новую плитку. Также обновили бордюры, установили новые остановки, дорожные знаки и нанесли разметку», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.