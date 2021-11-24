В Краснодаре пассажирка маршрутки предложила «дать в рыло» и много чего еще в ответ на просьбу водителя надеть маску

Женщина начала кричать на водителя краснодарского автобуса, когда тот попросил соблюдать масочный режим. Также досталось подростку, который просто сидел рядом

23 ноября телеграм-канал ЧП Краснодар опубликовал видео (там содержится нецензурная лексика) из городского автобуса. Сам ролик снял водитель, чтобы показать реакцию пассажирки на просьбу надеть маску. В ответ женщина стала кричать на него и нецензурно выражаться. В конце она все же покинула салон автобуса, ударив маской сидящего рядом школьника, который даже не принимал участия в разговоре.

«Я тебя по башке сейчас … [ударю]… Я тебя спрашиваю, чего ты [нецензурное междометие]. Выйду сейчас, чего снимаешь? [нецензурное междометие] щенок», — негодующе ответила женщина водителю.

Вопрос мужчины о причинах нападения на подростка остался без ответа. В полиции города Юга.ру сообщили, что заявлений по этому поводу не поступало, но там начали проверку после публикации видео в социальных сетях. «В полиции города назначено проведение проверки, в ходе которой установят личность женщины, ей грозит административная ответственности по статье 20.1 «Мелкое хулиганство». Максимальное наказание по этой статье — 15 суток ареста», — рассказал журналисту Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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