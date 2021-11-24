Кубанские медики подписали открытое письмо известным антипрививочникам и политикам с предложением погулять по ковидным госпиталям

Врачи 11 российских больниц, в том числе и двух краевых, предложили противникам вакцинации лично посетить отделения ковидных госпиталей, чтобы увидеть, в каком состоянии находятся пациенты

Медики направили открытое письмо в адрес антипрививочников, политиков и музыкантов. Оно также адресовано лидерам КПРФ и «Справедливой России» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.

Авторы письма просят влиятельных людей и лидеров мнений, которые на большую территорию высказывают свое негативное отношение к прививкам, поменять позицию.

Его подписали врачи, работающие в ковидных госпиталях в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре (заведующая инфекционным отделением Зоя Татаринцева, ККБ №1), Сочи (заместитель главного врача Иван Шолин, инфекционная больница №2), Самарской области, ХМАО, в Республике Коми.

«Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», — цитирует текст письма ТАСС.

Ранее Юга.ру писали, что действующие в России антковидные ограничения расширили и продлили до 2024 года.