В краснодарском трамвае пассажиры набросились на девушку, которая отказалась надеть маску
13 ноября в Краснодаре произошла потасовка в одном из трамваев. Полиция проводит проверку
Как писал Юга.ру, в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности в связи с пандемией. Горожан обязали использовать защитные маски в общественных местах. В кафе и рестораны теперь пускают только по QR-кодам. 12 ноября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о продлении всех ковидных ограничений до 21 ноября.
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13 ноября в социальных сетях горожане сообщили о потасовке в трамвае, которая, по словам очевидцев, случилась из-за отказа пассажирки надеть маску. В группе Типичный Краснодар «ВКонтакте» местные жители опубликовали видео, снятое в трамвае во время драки. Так, девушку сначала стали оскорблять, а затем набросились на нее с кулаками.
«Пошла вон… тварь... выйди отсюда», — выкрикивала одна из нападавших.
Юга.ру обратились за комментарием в пресс-службу МУП «КТТУ» и УМВД России по Краснодару.
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В полиции сообщили о начале проверки по этому случаю, так как пострадавшая написала заявление.
«В полицию Краснодара обратилась пассажирка общественного транспорта с заявлением о возможных противоправных действий со стороны, как пассажиров трамвая, так и со стороны водителя и кондуктора, также, что ей препятствовали передвигаться на трамвае», — рассказал Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
В КТТУ на запрос журналистов пока не ответили.