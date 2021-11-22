В центре Краснодар отпилили ветки «Дубу Старожилу». Это вообще законно?
В Краснодаре отпилили ветки дубу, который считается памятником природы. В мэрии рассказали, что случилось
В Краснодаре на улице Гимназической, 87 растет «Дуб Старожил». В категорию особо охраняемых он попал в 2016 году.
В телеграм-канале «Типичный Краснодар» 22 ноября написали, что реликтовому дереву спилили ветки:
«Законом запрещено любое его повреждение. Но после строительства нового здания некоторые ветки просто взяли и спилили. Вопрос: выдавала ли мэрия разрешение на попил дерева? Это вообще законно?»
Юга.ру попросили прокомментировать ситуацию в пресс-службе мэрии. Там ответили, что все было законно:
«По заявлению жителя был выдан порубочный билет на санитарную обрезку дерева-памятника природы регионального значения «Дуб Старожил» по улице Гимназическая, 87. Мероприятие соответствует правилам создания, охраны и содержания зелёных насаждений и согласовано министерством природных ресурсов Краснодарского края», — сказали в мэрии.
Как писали Юга.ру, в сентябре в Краснодаре разработали рекомендации по обрезке деревьев. В общественном совете рассчитывают, что указаниями будут пользоваться все городские и подрядные службы.