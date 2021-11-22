В центре Краснодар отпилили ветки «Дубу Старожилу». Это вообще законно?

В Краснодаре отпилили ветки дубу, который считается памятником природы. В мэрии рассказали, что случилось

В Краснодаре на улице Гимназической, 87 растет «Дуб Старожил». В категорию особо охраняемых он попал в 2016 году.

В телеграм-канале «Типичный Краснодар» 22 ноября написали, что реликтовому дереву спилили ветки:

«Законом запрещено любое его повреждение. Но после строительства нового здания некоторые ветки просто взяли и спилили. Вопрос: выдавала ли мэрия разрешение на попил дерева? Это вообще законно?»