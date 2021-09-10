Коммунальщикам объяснят, как правильно обрезать деревья в Краснодаре

В Краснодаре разработали рекомендации по обрезке деревьев. Председатель общественного совета по озеленению объяснила Юга.ру, зачем это нужно

Существует три вида обрезки — санитарная, омолаживающая и формовочная. Занимаются этим не только различные подрядные организации, но и коммунальные компании и дорожные службы.

Напомним, в 2020 году проблему обрезки деревьев в Краснодаре подняли местные жители в соцсетях. Горожане стали выкладывать фото и видео деревьев, от которых остались одни стволы.

Как рассказала порталу Юга.ру председатель общественного совета по озеленению Елена Шувалова, часто обрезка проходит не так, как положено, что негативно сказывается на дереве и может даже привести к его гибели.

Для того, чтобы сохранить зеленый фонд Краснодара, специалисты разработали рекомендации по обрезке деревьев. В общественном совете рассчитывают, что после получения рецензии и прохождения всех необходимых процедур указаниями будут пользоваться все городские и подрядные службы. Проект рекомендаций хотят сделать приложением к контрактам с организациями, которые имеют право обрезать деревья.

Точные сроки, когда проект вступит в силу, Шувалова назвать не смогла. Документ изучат специалисты из Кубанского аграрного университета, затем он должен пройти одобрение в гордуме и окажется на рассмотрении у мэра.

Председатель отметила, что желательно сделать это все в течение месяца, чтобы осенняя обрезка деревьев осуществлялась уже по новым рекомендациям.