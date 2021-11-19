Зять Лаврова увеличит долю в «Магните» до крупнейшей
18 ноября ВТБ объявил о намерении продать оставшиеся 17,3% акций «Магнита»
Акции планируют продавать по 5700 рублей за бумагу. Так ВТБ намерен получить порядка 25,7 млрд рублей за продажу 4,4% акций частным инвесторам и около 74,7 млрд рублей — за 12,88% инвестиционной компании Marathon Group.
Если сделка состоится, Marathon Group увеличит свою долю до 29% и станет крупнейшим акционером «Магнита». Инвестор сообщил, что не планирует наращивать свой пакет в ретейлере до контрольного, чтобы «большинство мест в совете директоров осталось за независимыми членами».
Главный вопрос остался прежним:
Marathon Group была основана в 2017 году Сергеем Захаровым и Александром Винокуровым. В 2008-м Винокуров женился на дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В 2011–2014 годах Винокуров возглавлял группу «Сумма» — ее совладельцев Зиявудина и Магомеда Магомедовых в 2018 году обвинили в организации преступного сообщества для хищения бюджетных денег, суд над ними идет до сих пор.
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года ВТБ купил контрольный пакет акций «Магнита» (29,1%) за 138 млрд рублей у основателя ретейлера Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций Marathon Group, которая позже довела свой пакет до 16,8%.