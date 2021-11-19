Зять Лаврова увеличит долю в «Магните» до крупнейшей

Акции планируют продавать по 5700 рублей за бумагу. Так ВТБ намерен получить порядка 25,7 млрд рублей за продажу 4,4% акций частным инвесторам и около 74,7 млрд рублей — за 12,88% инвестиционной компании Marathon Group.

Если сделка состоится, Marathon Group увеличит свою долю до 29% и станет крупнейшим акционером «Магнита». Инвестор сообщил, что не планирует наращивать свой пакет в ретейлере до контрольного, чтобы «большинство мест в совете директоров осталось за независимыми членами».