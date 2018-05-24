ВТБ продал крупный пакет акций «Магнита»

Marathon Group приобрела 11,82% акций розничной сети «Магнит» у группы компаний ВТБ

Группа ВТБ продала принадлежащие ей 12,05 млн акций розничной сети «Магнит» российской инвестиционной компании Marathon Group. Сумма сделки не разглашается. Стоимость данного пакета акций, исходя из цены закрытия торгов на ММВБ 23 мая 2018 года, составляет 62,5 млрд рублей (около $1,02 млрд), сообщает пресс-служба ВТБ. По итогам сделки доля ВТБ в уставном капитале «Магнита» снизилась до 17,28%. Банковская группа заявляет, что приняла решение о продаже доли акционерного капитала ретейлера исходя из приемлемого профиля риска осуществляемых инвестиций и уровня владения оставшимся пакетом акций, достаточного для участия в управлении «Магнитом» через совет директоров.

В феврале основатель «Магнита» Сергей Галицкий продал принадлежащие ему 29,1% акций компании и покинул совет директоров, оставшись миноритарным акционером. ВТБ купил 29,1% акций за 138 млрд рублей и стал крупнейшим держателем акций ретейлера.



Marathon Group основана год назад Сергеем Захаровым и Александром Винокуровым (в 2011-2014 гг. он занимал должность президента группы «Сумма», ее совладельцам Зиявудину и Магомеду Магомедовым в 2018 году предъявлено обвинение в организации преступного сообщества для хищения бюджетных денег). Основная деятельность компании — инвестиции в фармацевтические, инфраструктурные и сельскохозяйственные активы и их последующее развитие. Активы Marathon Group объединены в отраслевые субхолдинги под соответствующими суббрендами.