7-летняя девочка умерла в ковидном госпитале в Усть-Лабинске

Прокуратура начала проверку после смерти 7-летней девочки в ковидном госпитале Усть-Лабинска

По данным прокуратураы Краснодарского края 12 ноября в ковидном госпитале Усть-Лабинской районной больницы скончалась 7-летняя девочка.

10 ноября ребенка из станицы Кирпильской госпитализировали в тяжелом состоянии. Как сообщило издание «Усть-Лабинск Инфо», ковид у девочки не диагностировали, однако обнаружили двустороннюю пневмонию тяжелой степени, дыхательную недостаточность, сепсис, двусторонний острый гнойный отит. Ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но спасти не смогли.

Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства смерти. В том числе — узнать, вовремя ли девочка получила медпомощь. Экспертиза покажет, была ли она на самом деле заражена коронавирусом.