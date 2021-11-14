7-летняя девочка умерла в ковидном госпитале в Усть-Лабинске

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Прокуратура начала проверку после смерти 7-летней девочки в ковидном госпитале Усть-Лабинска

По данным прокуратураы Краснодарского края 12 ноября в ковидном госпитале Усть-Лабинской районной больницы скончалась 7-летняя девочка. 

10 ноября ребенка из станицы Кирпильской госпитализировали в тяжелом состоянии. Как сообщило издание «Усть-Лабинск Инфо», ковид у девочки не диагностировали, однако обнаружили двустороннюю пневмонию тяжелой степени, дыхательную недостаточность, сепсис, двусторонний острый гнойный отит. Ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но спасти не смогли. 

Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства смерти. В том числе — узнать, вовремя ли девочка получила медпомощь. Экспертиза покажет, была ли она на самом деле заражена коронавирусом. 

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В краевом минздраве пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее Юга.ру писали, что в реанимации ковидного госпиталя в Горячем Ключе скончался 10-летний ребенок.

Напомним, количество заболевших ковидом в Краснодарском крае продолжает расти — 14 ноября оперштаб сообщил о 494 новых случаях заражения.

Дети Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Усть-Лабинский район Эпидемии

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