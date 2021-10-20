10-летний мальчик умер в реанимации кубанского ковид-госпиталя

Что случилось? 20 октября в кубанских пабликах и СМИ появилось сообщение о том, что 23 сентября в Горячем Ключе умер 10-летний мальчик Артем С. По мнению родственников, причиной смерти стала халатность врачей городской больницы. Бабушка Артема написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором подробно изложила ситуацию.

В обращении говорится, что вечером 22 сентября Артем был здоров и готовился к школе, но в 4:00 проснулся с жалобами на то, что ему трудно дышать. Родители вызвали скорую, которая отказалась приехать, мотивировав это тем, что работает только с больными коронавирусом. Семья отвезла ребенка на прием к дежурному педиатру в больницу. Врач назначил мальчику ингаляцию «Пульмикортом». Сначала его состояние немного улучшилось, а затем Артему резко стало плохо: начали синеть губы и ногти.

Педиатр вызвала бригаду скорой, которая забрала его в реанимацию ковидного госпиталя. По пути в медучреждение ребенок впал в кому. Его доставили в реанимацию, а в 8:00 медики сообщили родителям о смерти. Согласно письму бабушки, мальчик умер от отека легких на фоне острого ларингоринотрахеита.

Путина попросили провести расследование причин смерти мальчика и привлечь к уголовной ответственности медиков. В управлении президента спустили обращение в администрацию Краснодарского края и Росздравнадзор. После этого вице-губернатор Кубани Анна Минькова поручила минздраву и территориальному фонду обязательного медицинского страхования рассмотреть письмо. А в Росздравнадзоре сообщили, что будет проведена экспертиза качества оказания медицинской помощи, после чего уведомят бабушку о ее результатах.