10-летний мальчик умер в реанимации кубанского ковид-госпиталя
20 октября стало известно, что в ковидном госпитале Горячего Ключа скоропостижно скончался ребенок. СК начал проверку
Что случилось? 20 октября в кубанских пабликах и СМИ появилось сообщение о том, что 23 сентября в Горячем Ключе умер 10-летний мальчик Артем С. По мнению родственников, причиной смерти стала халатность врачей городской больницы. Бабушка Артема написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором подробно изложила ситуацию.
В обращении говорится, что вечером 22 сентября Артем был здоров и готовился к школе, но в 4:00 проснулся с жалобами на то, что ему трудно дышать. Родители вызвали скорую, которая отказалась приехать, мотивировав это тем, что работает только с больными коронавирусом. Семья отвезла ребенка на прием к дежурному педиатру в больницу. Врач назначил мальчику ингаляцию «Пульмикортом». Сначала его состояние немного улучшилось, а затем Артему резко стало плохо: начали синеть губы и ногти.
Педиатр вызвала бригаду скорой, которая забрала его в реанимацию ковидного госпиталя. По пути в медучреждение ребенок впал в кому. Его доставили в реанимацию, а в 8:00 медики сообщили родителям о смерти. Согласно письму бабушки, мальчик умер от отека легких на фоне острого ларингоринотрахеита.
Путина попросили провести расследование причин смерти мальчика и привлечь к уголовной ответственности медиков. В управлении президента спустили обращение в администрацию Краснодарского края и Росздравнадзор. После этого вице-губернатор Кубани Анна Минькова поручила минздраву и территориальному фонду обязательного медицинского страхования рассмотреть письмо. А в Росздравнадзоре сообщили, что будет проведена экспертиза качества оказания медицинской помощи, после чего уведомят бабушку о ее результатах.
Что было дальше? После того как в СМИ появилась информация о смерти мальчика, Горячеключевской межрайонной следственный отдел начал доследственную проверку.
В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю подтвердили, что рано утром 23 сентября у ребенка резко ухудшилось здоровье, его осмотрели в детской поликлинике, а затем доставили на скорой в больницу. Там мальчик скончался, «несмотря на оказываемую помощь».
Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего, из больницы изъяли медицинскую документацию. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, СК оценит работу врачей. Ход проверки контролируется в следственном управлении СКР по краю.
А что кубанский минздрав? В пресс-службе министерства журналисту Юга.ру сообщили, что проводят проверку. Более подробную информацию в ведомстве обещали предоставить чуть позже.
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