Глава Адыгеи призвал вакцинироваться верующих и нацсообщества
Мурат Кумпилов попросил донести необходимость вакцинации до представителей религиозных общин и национальных сообществ
В Адыгее провели заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями.
Глава республики Мурат Кумпилов заявил, что в период пандемии коронавируса органам власти и общественным лидерам особенно важно сохранять в регионе стабильные межконфессиональные и межнациональные отношения.
«Наша с вами задача — поддерживать жителей республики в это трудное время. Люди должны знать, что всегда могут рассчитывать на помощь в сложной ситуации, что их вопросами занимаются, что они не останутся один на один со своей проблемой», — сказал Кумпилов.
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Он добавил, что многое зависит и от самих жителей: они должны проявлять сознательность, соблюдать санитарные меры и не отказываться от вакцинации.
«Необходимо донести это до представителей религиозных общин и национальных сообществ», — заключил Кумпилов.
Напомним, из-за роста заболеваемости в Адыгее развернули дополнительный ковидный госпиталь. С 25 октября в республике без QR-кода нельзя ни заселиться в гостиницу, ни попасть в библиотеку. Также в конце октября оперштаб предложил создать в детсадах и школах отдельные группы и классы для детей, чьи родные привились от коронавируса.