Глава Адыгеи призвал вакцинироваться верующих и нацсообщества

В Адыгее провели заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями.

Глава республики Мурат Кумпилов заявил, что в период пандемии коронавируса органам власти и общественным лидерам особенно важно сохранять в регионе стабильные межконфессиональные и межнациональные отношения.

«Наша с вами задача — поддерживать жителей республики в это трудное время. Люди должны знать, что всегда могут рассчитывать на помощь в сложной ситуации, что их вопросами занимаются, что они не останутся один на один со своей проблемой», — сказал Кумпилов.