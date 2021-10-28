В детсады и школы Адыгеи будут пускать только детей привитых родителей. Или нет?

26 октября оперштаб Майкопского района сообщил, что после нерабочей недели в школы и детские сады будут пускать только детей привитых родителей. Оказалось, что это не совсем так

26 октября оперштаб Майкопского района сообщил, что с 8 ноября в детских садах и школах сформируют специальные группы для детей, чьи родители и члены семьи привились от коронавируса. В оперштабе отметили, что это решение вызвано просьбами самих родителей, чтобы процесс обучения был безопасным и непрерывным.

Напомним, с 25 октября в республике действует система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, — их требуют в кафе, кинотеатрах, даже в библиотеках. С 28 октября в Адыгее будут требовать наличие отрицательного ПЦР-теста у гостей отелей и баз отдыха. Без QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном заболевании не получится даже попасть в гостиницу. Также с 28 октября по 10 ноября в республике не будут работать досуговые заведения.

Такое решение вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Помощнику главы администрации Майкопского района Руслану Куизу даже пришлось объяснить журналистам портала «Новая газета Кубани», что же подразумевал оперштаб.

«Задача наша не в том, чтобы закрыть образовательные учреждения или перевести их на удаленку, такой задачи нет. К сожалению, многие неправильно трактуют эту инициативу. Приоритетным для нас является безопасность и здоровье детей, в том числе организация непрерывного, что очень важно, но безопасного образовательного процесса, как для учеников, так и для педагогов, и для воспитателей детских садов», — заявил Куиз.

Он отметил, что объявление оперштаба еще не значит, что образовательные учреждения действительно перейдут в такой режим работы. Решение примут ближе к 8 ноября. Но это объявление оперштаба было принято, чтобы побудить родителей детей пройти вакцинацию.

«Смотрите, что касается ситуации, которая будет складываться с 8 ноября в части организации образовательного процесса, то что-либо здесь и сейчас говорить и заявлять — это преждевременно. Форма обучения в школах будет зависеть от эпидобстановки. Как она сложится, сейчас никто не скажет», — объяснил помощник главы.