В Адыгее введут QR-коды для посещения общественных мест. Их будут требовать даже в библиотеках

Адыгея

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С 25 октября на территории Адыгеи начнет действовать система QR-кодов

Напомним, власти Адыгеи с 11 октября ввели ковидные ограничения. На территории республики запрещено проводить свадьбы и массовые мероприятия. Жителии Адыгеи должны носить маски в общественных местах и транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию. Лица старше 65 лет обязаны находиться на самоизоляции. 

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Адыгее продлили школьные каникулы до двух недель и развернули дополнительный госпиталь.

22 октября стало известно, что глава Адыгеи подписал указ, согласно которому с 25 октября в республике вводятся новые ограничения. Теперь для посещения общепита, спортивных и развлекательных учреждений нужно предъявить QR-код о вакцинации либо перенесенном не более полугода назад коронавирусе, либо отрицательный ПЦР-тест при наличии справки о медотводе. 

Ограничения касаются библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, выставок; ресторанов, кафе, закусочных, столовых, баров, кальянных; спортивных сооружений закрытого типа, фитнес-центров, бассейнов, бань, саун; салонов красоты, парикмахерских; детских игровых комнат и детских развлекательных центров, развлекательных досуговых заведений, в том числе расположенных в торговых центрах.

При этом для лиц до 18 лет вход во все указанные заведения останется свободным. Но требование предъявить QR-код или ПЦР-тест распространяется на туристов, которые будут заселяться в гостиницы на территории Адыгеи, сообщили в пресс-службе главы республики. 

Юга.ру писали, что на Кубани тоже ввели систему QR-кодов, но в краевой администрации не пояснили, будут ли пускать несовершеннолетних в общественные места. 

Вакцинация Коронавирус

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