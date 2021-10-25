Адыгея получила 151, 5 млн рублей на лечение ковида по ОМС

Правительство РФ выделило более 151 млн рублей на медпомощь в Адыгее

Правительство РФ распределило дополнительное финансирование фондов ОМС между регионами. Их направят на оплату медицинских услуг, в том числе для граждан с подозрением на Covid-19 и переболевших.

Республика Адыгея получила 151 млн 447 тыс. рублей из федерального бюджета. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил проконтролировать, как расходуются выделенные средства.

«Поддержка в борьбе с пандемией коронавируса особенно важна сейчас, когда в регионах сложилась непростая ситуация с распространением опаснейшей инфекции», — отметил Кумпилов.

Распределение финансовой помощи обсудили на заседании комиссии правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений. В заседании участвовал депутат Госдумы от Адыгеи, член бюджетного комитета Госдумы Владислав Резник.