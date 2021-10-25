Адыгея получила 151, 5 млн рублей на лечение ковида по ОМС
Правительство РФ выделило более 151 млн рублей на медпомощь в Адыгее
Правительство РФ распределило дополнительное финансирование фондов ОМС между регионами. Их направят на оплату медицинских услуг, в том числе для граждан с подозрением на Covid-19 и переболевших.
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Республика Адыгея получила 151 млн 447 тыс. рублей из федерального бюджета. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил проконтролировать, как расходуются выделенные средства.
«Поддержка в борьбе с пандемией коронавируса особенно важна сейчас, когда в регионах сложилась непростая ситуация с распространением опаснейшей инфекции», — отметил Кумпилов.
Распределение финансовой помощи обсудили на заседании комиссии правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений. В заседании участвовал депутат Госдумы от Адыгеи, член бюджетного комитета Госдумы Владислав Резник.
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«Полученные средства помогут поликлиникам и больницам Адыгеи в полной мере обеспечить необходимой медицинской помощью жителей нашего региона, застрахованных по ОМС — в том числе заболевших Covid-19», — рассказал Резник.
Он добавил, что комиссия будет рассматривать и корректировать планы правительства по выделению различных субсидий, дотаций и субвенций регионам на 2022–2024 годы, решать вопросы оперативного выделения регионам дополнительной федеральной поддержки до конца этого года.