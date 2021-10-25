Адыгея получила 151, 5 млн рублей на лечение ковида по ОМС

Адыгея

Распечатать

Правительство РФ выделило более 151 млн рублей на медпомощь в Адыгее

Правительство РФ распределило дополнительное финансирование фондов ОМС между регионами. Их направят на оплату медицинских услуг, в том числе для граждан с подозрением на Covid-19 и переболевших.

Читайте также:

Республика Адыгея получила 151 млн 447 тыс. рублей из федерального бюджета. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил проконтролировать, как расходуются выделенные средства.

«Поддержка в борьбе с пандемией коронавируса особенно важна сейчас, когда в регионах сложилась непростая ситуация с распространением опаснейшей инфекции», — отметил Кумпилов.

Распределение финансовой помощи обсудили на заседании комиссии правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений. В заседании участвовал депутат Госдумы от Адыгеи, член бюджетного комитета Госдумы Владислав Резник.

Читайте также:

«Полученные средства помогут поликлиникам и больницам Адыгеи в полной мере обеспечить необходимой медицинской помощью жителей нашего региона, застрахованных по ОМС — в том числе заболевших Covid-19», — рассказал Резник.

Он добавил, что комиссия будет рассматривать и корректировать планы правительства по выделению различных субсидий, дотаций и субвенций регионам на 2022–2024 годы, решать вопросы оперативного выделения регионам дополнительной федеральной поддержки до конца этого года.

Здоровье Здравоохранение Коронавирус Медицина Правительство Социальные программы

Новости

СМИ написали, что на юге России проверят итоги надомного голосования. Это не совсем так
В Краснодаре пройдет выставка черного пейзажа
Бары сократят время работы, а пожилые перейдут на удаленку. Рассказываем, какие ограничения поручил ввести Путин
Адыгея получила 151, 5 млн рублей на лечение ковида по ОМС
В Крыму установят блокпосты для проверки QR-кодов
В Краснодаре автомобиль ДПС попал в аварию. Пострадала девушка

Лента новостей

В кинотеатрах Кубани с понедельника введут QR-коды
23 октября, 21:42
В кинотеатрах Кубани с понедельника введут QR-коды
Терапевты металла
Сегодня, 09:00 Партнерский
Терапевты металла
Как работает лаборатория неразрушающего контроля на нефтезаводе в Туапсе
Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
22 октября, 12:13
Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
9 идей, куда пойти с ребенком в Краснодаре

Реклама на сайте