Разделение или раскол? Юга.ру выяснили, что происходит в Кубанском казачьем хоре

В Кубанском казачьем хоре, известном не только в России, но и далеко за ее пределами, назрел скандал. Он связан с реорганизацией коллектива — танцевальная группа отделяется от хора. Юга.ру решили выяснить, что происходит в прославленном ансамбле. Кубанский казачий хор — знаменитый певческий коллектив, правопреемник основанного в 1811 году Черноморского Войскового певческого хора. Это единственный в России профессиональный ансамбль народного творчества, имеющий непрерывную преемственную историю с начала XIX века. Согласно данным официального сайта, в состав хоровой группы входят 74 человека, еще 35 в танцевальной и 18 в оркестровой. Что, собственно, произошло? 25 октября на официальном сайте Кубанского казачьего хора появилась новость о том, что 22 октября первый заместитель генерального директора коллектива Виктор Захарченко — младший (внук художественного руководителя и главного дирижера Виктора Гавриловича Захарченко) провел встречу с артистами танцевальной группы, чтобы создать самостоятельный коллектив. С января 2022 года он будет официально выступать отдельно от хора и уже в феврале танцевальная группа выйдет на сцену Московского международного дома музыки. Как говорится в официальном сообщении, это необходимо для развития ее творческого потенциала. И хор, и танцевальная группа уже не раз выступали сольно, и в дальнейшем Захарченко-младший хочет независимо создавать собственные концертные программы.

Как происходящее видит руководство? Утром 29 октября в официальном инстаграм-аккаунте Кубанского казачьего хора появилось официальное заявление руководства, согласно которому о ликвидации танцевальной группы речь не идет. Совместные концерты хора, оркестра и танцевальной группы также сохранятся. Танцевальная группа остается в составе Кубанского казачьего хора и не теряет свое имя. Но теперь коллектив сможет давать сольные концерты и якобы даже больше зарабатывать. А чтобы эти выступления могли проходить, хотят расширить состав оркестра. В видеообращении Виктор Гаврилович Захарченко уточнил, что за первые 110 лет истории Кубанского казачьего хора в его составе никогда не было танцевальной группы, она появилась в 1936 году. «Чтобы понимать то, что происходит сейчас, надо знать историю. Почему принимаются те или иные решения. Есть много материала для создания новых танцев, но они не появляются. Мы продолжаем крутиться на месте. Мы делаем концерты не только хора, но и его солистов, и ансамбля «Благовест». Это новая страница. Также новая страница должна появиться в развитии танцевальной и оркестровой групп. Нужен талантливый постановщик, видящий перспективу, который будет создавать новые произведения. Сегодня такого человека нет, это кризис. Никто не собирается расформировывать танцевальную группу. Эти разговоры запускаются специально, кто-то хочет мазнуть наш праздник — 210 лет», — сказал Виктор Гаврилович Захарченко. Он также добавил, что никто не будет уволен или лишен зарплаты. Посмотреть видеообращение можно здесь. Что говорят участники танцевальной группы? 28 октября журналистка Юга.ру попыталась связаться с несколькими участниками танцевальной группы и узнать, что сейчас происходит в коллективе, но никто не захотел говорить даже анонимно. Только один артист сказал, что они ждут официальных бумаг, добавив, что краевое министерство культуры не рекомендует такое разделение. Кроме того, еще должен прийти ответ от федерального минкульта, но окончательное решение все же за руководством.

Вечером 28 октября в редакцию Юга.ру написал работник хора, пожелавший остаться анонимным. По его словам, предпосылки к реорганизации появились довольно давно. Виктор Захарченко — старший на репетициях неоднократно говорил, что при войсковом певческом хоре никаких танцев не было, а репертуар войскового хора был в большей степени духовной (церковной) направленности. Но тогда все это воспринимали просто как исторический факт. «Безусловно, в коллективе говорили о том, что такое может произойти, но всё это воспринималось как слухи. Далее было то, что уже всем известно: количество танцевальных номеров стало сокращаться, пошли разговоры о том, что балет вообще ему не нужен. По итогу мы получили, что 29.10.2021 артистам танцевальной группы должны вручить уведомления — по закону за два месяца до вступления в силу существенных изменений в условиях труда», — рассказал источник. На вопрос, что ждет танцевальную группу и сам Кубанский казачий хор, он ответил, что если убрать танцевальные номера, по мнению многих коллег и зрителей, это приведет к деградации концертных программ. Как результат — большая часть артистов танцевальной группы будет вынуждена уволиться, так как их доходы сократятся минимум на 40%. Им придется пойти в другие творческие коллективы, поэтому от былой танцевальной труппы в 18 пар останется небольшой ансамбль в 6–8 пар. По его словам, восполнять такие массовые увольнения будет объективно некем — профессиональный артист балета попросту не пойдет к ним рисковать своим здоровьем, поскольку эта работа травмоопасна. Кроме того, вряд ли кто-то со стороны захочет работать на тех условиях, которые собирается утвердить семья Захарченко. «Зритель сегодня и так костерит каждый концерт, на котором присутствует Захарченко. Есть записи в книге жалоб Государственного Кремлевского дворца о том, что они не готовы платить за вечер тщеславия Виктора Гавриловича, проповеди и лекции в его исполнении. Без танцевальной группы зрительский интерес угаснет окончательно и прославлять историю нашего родного края будет не для кого и некем», — добавил собеседник. На вопрос, какая атмосфера сейчас царит в коллективе, спикер ответил, что его участники не понимают, что происходит, ощущают встревоженность и обеспокоенность. Им не ясно, как будет выстроена концертная деятельность хоровой группы, что будет с танцорами. По его словам, в оркестре поговаривают, что если Виктор Гаврилович пойдет дальше в сторону церковного песнопения, то их следующих после балета могут вывести в отдельный коллектив и лишь периодически привлекать к участию в совместных концертах с хором. «Вопрос с танцорами всех встревожил, но, к сожалению, не сплотил, так как большинство боится угодить в немилость к семье и лишиться работы, запевов и прочего», — объяснил собеседник.

По его словам, руководство озвучило свое решение на собрании, но саму концепцию и ее стратегическую необходимость артистам не объяснили. «В общих словах понятно, что хотят видеть сольные концерты танцевальной группы, новые постановки, но из чего они будут состоять и в каком формате проходить — этого Виктор Витальевич [Захарченко-младший — прим. Юга.ру] не озвучил. На просьбу одного из артистов, что мы хотим, чтобы процесс находился под контролем краевого министерства культуры, Виктор Захарченко — младший ответил резко: «Министерство мне не указ». Более того, все убеждены в том, что вопрос кроется исключительно в корыстных помыслах семьи, которая сейчас распоряжается заработными платами сотрудников. Сам маэстро Виктор Гаврилович никаких переговоров с артистами танцевальной группы по этому поводу не ведет. Всё делегировано молодому управленцу», — подытожил работник хора. Вечером 29 октября он прислал фотографии приказа от 26 октября 2020 года (в документе нет номера и подписей руководителей). В нем говорится, что танцевальная группа становится самостоятельным структурным подразделением — государственным ансамблем танца «Кубанские казаки». «Вы можете представить уровень беспредела, который творится в организации, что пытаются людям вот такую туфту под роспись сунуть. Более того, по тексту присутствует создание государственного ансамбля танца «Кубанские казаки», но при этом ни одного слова о том, что есть некое распоряжение или приказ министерства культуры о создании подобного коллектива. Это просто театр абсурда какой-то, семейство решило, что может своими внутренними приказами создавать государственные коллективы. Увы, экземпляра с подписью и номером нам так и не выдали. Артисты балета в один голос отказались подписывать что-либо», — добавил работник хора. Кроме того, вечером 28 октября источник, тоже пожелавший остаться анонимным, сообщил редакции, что руководство хочет сделать руководителем танцевальной группы Анатолия Арефьева. Сейчас он занимает должность директора Кубанского казачьего хора. Освободившееся место руководителя хора займет первый заместитель генерального директора Виктор Захарченко — младший, но при этом будет совмещать два поста.

Что говорит министерство культуры Кубани? В официальном комментарии сказано, что ведомство обеспокоено принятым решением и считает его неконструктивным, так как «данная мера может нарушить целостность великого творческого коллектива, привести к раздробленности, внести дисбаланс в концертные программы и повлечь снижение интереса зрительской аудитории к творчеству Кубанского казачьего хора». Что думают бывшие участники коллектива? По словам бывшего артиста танцевальной группы Кубанского казачьего хора Валерия Курилова, в его бытность в составе коллектива они ни с чем подобным не сталкивались, занимались общим делом и чувствовали себя одной семьей. В 2017 году Валерий Курилов вышел на пенсию и лишь иногда узнавал о ситуации внутри ансамбля от других артистов. По его словам, в репертуар перестали вводить хореографические постановки приглашенных балетмейстеров. «Много версий, почему это происходит. Я склонен к такой — уничтожение целостности народного достояния России. Ведь не Виктор Захарченко и его внук вводили в состав хора танцевальную группу, и не им убирать ее», — считает он. По словам Курилова, реструктуризация уничтожит танцевальную группу. Раньше многие артисты балета стремились попасть в состав коллектива Кубанского казачьего хора, а сейчас его авторитет упал. «Теперь получается, что я могу гордиться, что когда-то служил в хоре во времена танцевальной группы. Последней каплей было то, что убрали все афиши с изображением группы, на них сейчас только хор и оркестр. Как будто ее и не было никогда, как будто без нее зарабатывался этот многострадальный грант», — добавил Курилов. Также спикер напомнил, что при школе-интернате народного искусства для одаренных детей имени Виктора Захарченко есть танцевальная группа. «Мы растим детей, чтобы была преемственность в коллективе, чтобы было наследие молодое. Балет был для них мотиватором. Получается, что сейчас им просто некуда стремиться», — подытожил Курилов.