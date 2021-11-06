«Редакция» потребует от Кубанского казачьего хора компенсацию в 1 рубль за блокировку фильма про казаков

Журналист Алексей Пивоваров рассказал, что выпуск «Редакции» про казаков заблокировали из-за жалобы Виктора Захарченко-младшего, и обвинил молодого руководителя Кубанского казачьего хора в нечистоплотности

Напомним, 14 октября на ютуб-канале «Редакция» опубликовали фильм про историю казачества. Журналисты решили узнать, кем были казаки для России и кем они для неё стали. Выпуск снимали в Ростове и Краснодарском крае. 2 ноября журналист Алексей Пивоваров сообщил, что ютуб заблокировал видео из-за жалобы Кубанского казачьего хора. Пивоваров сказал, что жалоба пришла от руководителя хора Виктора Захарченко из-за использования фрагмента песни «Не для меня придет весна». Журналист подчеркнул, что «Редакция» заключала договор и платила деньги за использование контента. «Господин Захарченко взял деньги, а потом заблокировал выпуск», — заявил Пивоваров. Он почеркнул, что съемочная группа будет судиться с Захарченко, а выпуск появится на ютубе в ближайшее время.

5 ноября Пивоваров написал, что с Кубанским казачим хором всё оказалось сложнее, чем предполагали журналисты. Выяснилось, что на фильм пожаловался не Виктор Гаврилович Захарченко, который принимал участие в съемках, а его внук — Виктор Витальевич Захарченко, занимающий должность первого заместителя генерального директора хора.

Виктор Витальевич Захарченко © Фото с сайта Кубанского казачьего хора, ckz-kkx.ru