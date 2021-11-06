«Редакция» потребует от Кубанского казачьего хора компенсацию в 1 рубль за блокировку фильма про казаков
Журналист Алексей Пивоваров рассказал, что выпуск «Редакции» про казаков заблокировали из-за жалобы Виктора Захарченко-младшего, и обвинил молодого руководителя Кубанского казачьего хора в нечистоплотности
Напомним, 14 октября на ютуб-канале «Редакция» опубликовали фильм про историю казачества. Журналисты решили узнать, кем были казаки для России и кем они для неё стали. Выпуск снимали в Ростове и Краснодарском крае.
2 ноября журналист Алексей Пивоваров сообщил, что ютуб заблокировал видео из-за жалобы Кубанского казачьего хора. Пивоваров сказал, что жалоба пришла от руководителя хора Виктора Захарченко из-за использования фрагмента песни «Не для меня придет весна». Журналист подчеркнул, что «Редакция» заключала договор и платила деньги за использование контента.
«Господин Захарченко взял деньги, а потом заблокировал выпуск», — заявил Пивоваров.
Он почеркнул, что съемочная группа будет судиться с Захарченко, а выпуск появится на ютубе в ближайшее время.
5 ноября Пивоваров написал, что с Кубанским казачим хором всё оказалось сложнее, чем предполагали журналисты. Выяснилось, что на фильм пожаловался не Виктор Гаврилович Захарченко, который принимал участие в съемках, а его внук — Виктор Витальевич Захарченко, занимающий должность первого заместителя генерального директора хора.
Алексей Пивоваров напомнил про еще один скандал, связанный с молодым руководителем ККХ, — реорганизацию коллектива и разделение танцевальной группы и хора. Юга.ру публиковали большой материал о том, что сейчас происходит в ансамбле, и что по этому поводу думают артисты.
«Зачем Захарченко-младшему понадобилось разделять хор с 200-летней историей не совсем понятно. Сам маэстро Виктор Гаврилович никаких переговоров с артистами танцевальной группы по этому поводу не ведет. Все делегировано молодому управленцу. ККХ — это довольно прибыльный бизнес. На протяжении многих лет коллектив получает многомиллионные президентские гранты. В 2012 году ему выделяли 25 млн рублей, в 2016 — 46 млн рублей, а в 2017 — 59 млн рублей. Кроме того, среди поклонников и меценатов хора есть и бизнесмены, например Олег Дерипаска. Мы не собирались быть частью этой истории, но теперь нам кажется важным рассказать вам, что происходит с «Кубанским казачьим хором», и какое место во всем этом занимает человек, по инициативе которого был удален наш выпуск о казаках», — заявил Алексей Пивоваров.
По его словам, накануне Захарченко-младший вышел на связь со съемочной группой и потребовал еще 50 тыс. рублей. Журналист рассказал, что не собирается этого делать.
В исковом заявлении «Редакция» требует отозвать претензию на выпуск и выплатить материальную компенсацию в один рубль. Такой размер выплаты Алексей Пивоваров обосновал тем, что не хочет, чтобы из-за «нечистоплотности» первого замгендиректора страдал музыкальный коллектив.