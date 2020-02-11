Артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в ДТП под Краснодаром

По словам источника портала Юга.ру, Валерий Медведев за рулем автомобиля Hyundai врезался в фуру. Перед этим он жаловался на плохое самочувствие. Смерть артиста подтвердили в пресс-службе Кубанского казачьего хора.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что накануне в 15:05 произошло ДТП на Ростовском шоссе. По предварительным данным, у фуры под управлением 34-летнего водителя взорвалось колесо и машина выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилями Hyundai и Ford Focus под управлением 38-летней женщины.

В результате аварии Ford врезался в столб, а фура перевернулась и слетела на обочину. Всех водителей и шестилетнего пассажира Ford госпитализировали. Против водителя большегруза проводится административное расследование.

Кто такой Валерий Медведев?

Артист-вокалист Государственного академического ордена дружбы народов «Кубанского казачьего хора» Медведев родился в 1953 году в станице Динской. Он удостоен званий «Заслуженный артист Российской Федерации» и «Заслуженный артист Кубани». Награжден Почетным казачьим знаком «300-летие Кубанского казачества».