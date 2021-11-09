В Тихорецке против депутата возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями

В Тихорецке депутат, работая директором рынка, назначил друга своим заместителем, а его работу поручил делать другим подчиненным безвозмездно. Ранее этого депутата поймали пьяным за рулем

Напомним, 23 июня появилась информация о том, что депутат из Тихорецка лишился прав за езду в пьяном виде на служебном автомобиле. По данным СМИ, за рулем служебного авто находился депутат партии «Единая Россия» Геннадий Плотников. Тогда он отказался от медицинского освидетельствования, но потом объяснил это юридической неграмотностью и частично признал вину. Суд лишил его прав на полтора года и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

9 ноября в СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что против депутата из Техорецка возбудили уголовное дело. По данным следствия, директор МУП «Торговый комплекс «Центральный», который является еще и депутатом Совета Тихорецкого городского поселения, в 2018 году назначил на должность заместителя директора рынка 69-летнего знакомого. При этом он разрешил новому заместителю не ходить на работу. Вместо этого его обязанности директор рынка поручил безвозмездно исполнять четырем подчиненным. В период с января 2018 года по сентябрь 2020 года заместитель директора МУП «Торговый комплекс «Центральный» необоснованно получал зарплату на общую сумму более 2 млн рублей.

По словам источника Юга ру, этого депутата зовут Геннадий Плотников.

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«В результате указанных действий городскому бюджету был причинен ущерб в размере свыше 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю. После того, как об этой схеме стало известно правоохранителям, против депутата возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».