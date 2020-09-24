В Краснодаре умер депутат ЗСК из списка Forbes
В Краснодаре скончался депутат Законодательного собрания края Сергей Прокопенко
По данным источника «Коммерсантъ-Юг», 47-летний депутат скончался после продолжительной болезни. Он занимал должность заместителя председателя комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности.
Напомним, в конце сентября журнал Forbes опубликовал список самых богатых госслужащих и депутатов России. Прокопенко занял в рейтинге 41-е место.
Кто такой Сергей Прокопенко
Он родился в Славянке-на-Кубани, окончил Кубанский государственный технологический университет. Является исполнительным директором ООО «Ромекс-Кубань». С 2012 года — депутат ЗСК от «Единой России».