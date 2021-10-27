В краснодарский суд направят дело сына экс-депутата, который избил полицейского

27 октября следственный комитет закончил расследование в отношение краснодарца, который избил полицейского из-за того, что тот выглядел пьяным

Напомним, 12 июля в микрорайоне Гидростроителей Краснодара мужчина избил майора полиции Олега Орлова. Судя по видео из соцсетей, мужчина выглядел пьяным и лежал на тротуаре, чем авторы ролика и оправдывали свое поведение.

СМИ писали, что полицейского избил сын экс-депутата ЗСК Кубани Руслан Метов. Редакции портала Юга.ру не удалось проверить эту информацию, однако в социальных сетях публиковали подтверждение этих данных.

В полиции в ходе проверки выяснили, что Метов беспричинно избил полицейского и забрал его удостоверение. Майор в больницу не обратился и был трезв в момент нападения, хотя позже у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника.

13 июля в МВД рассказали, что задержали подозреваемого и завели на него уголовное дело, но имя напавшего не сообщали. Сутки спустя появилось видео допроса задержанного, на котором мужчина признался, что выпил несколько стаканов пива, а во время конфликта толкнул и ударил полицейского. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 112 УК РФ (Причинение вреда здоровью средней степени тяжести) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (Похищение важного личного документа). Суд отправил мужчину под домашний арест.

27 октября в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что закончили расследование.

По данным следствия, 12 июля на улице Гидростроителей около продуктового магазина произошел словесный конфликт между обвиняемым и 39-летним майором. Метов начал бить полицейского, из-за чего он упал, ударился головой об асфальт и получил линейный перелом затылочной кости. После этого краснодарец украл удостоверение Орлова. Произошедшее на камеру заснял друг обвиняемого.

Метов частично признал вину в преступлении. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.