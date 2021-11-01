В Сочи за выходные составили всего 14 протоколов за отсутствие масок и QR-кодов

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Власти считают, что это поможет справиться с распространением коронавируса.

После этого в Краснодарском крае ужесточили действующие ограничения и ввели новые. На время выходных запретили массовые мероприятия, закрыли театры, музеи и кинотеатры, в кафе или рестораны на курортах Кубани пустят только по QR-коду, а спортивные матчи пройдут без зрителей.

1 ноября на планерке в администрации Сочи рассказали, как прошли первые выходные при новых ограничениях. По словам властей, сейчас в городе около 110 тыс. туристов. В Сочи ежедневно работают 11 мониторинговых групп, которые проверяют выполнение требований в транспорте, отелях и заведениях общепита.