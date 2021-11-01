В Сочи за выходные составили всего 14 протоколов за отсутствие масок и QR-кодов
1 ноября в администрации Сочи рассказали о результатах проверки соблюдения ковидных ограничений
Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Власти считают, что это поможет справиться с распространением коронавируса.
После этого в Краснодарском крае ужесточили действующие ограничения и ввели новые. На время выходных запретили массовые мероприятия, закрыли театры, музеи и кинотеатры, в кафе или рестораны на курортах Кубани пустят только по QR-коду, а спортивные матчи пройдут без зрителей.
1 ноября на планерке в администрации Сочи рассказали, как прошли первые выходные при новых ограничениях. По словам властей, сейчас в городе около 110 тыс. туристов. В Сочи ежедневно работают 11 мониторинговых групп, которые проверяют выполнение требований в транспорте, отелях и заведениях общепита.
За выходные дни составили лишь 14 протоколов: пять за нарушения в сфере торговли, общепита, отелях и девять в транспортной отрасли. Основной причиной стало нарушение масочного режима, но также отмечено неприменение QR-кодов на предприятиях.
На совещании также обсудили подготовку к зимнему сезону и сообщили, что продажи туров на новогодние праздники в Сочи уже превысили 51%. Для обеспечения безопасности туристов власти планируют проводить санитарную обработку кабинок канатных дорог и бесконтактную продажу ски-пассов. Чтобы избежать столоптворения в очередях привлекут волонтеров — они будут разграничивать потоки и следить за соблюдением социальной дистанции.