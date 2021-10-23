Жители Сочи взбунтовались и перекрыли трассу, потребовав не менять схему движения. Власти согласились

Краснодарский край

Распечатать

23 октября жители села в Сочи перекрыли федеральную трассу в знак протеста против новой схемы движения в сторону Красной Поляны. Рассказываем, в чем дело

Одностороннее движение в тестовом режиме решили запустить на двух участках федеральных трасс: А-149 Адлер — Красная Поляна и Адлер — ГЛК «Альпика-Сервис». В преддверии осенних каникул и зимнего лыжного сезона это позволит обеспечить безопасности на трассах, объясняли в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Напомним, именно на трассе Адлер — Красная Поляна 9 октября произошло резонансное ДТП с автомобилем, везшим Ксению Собчак.

Изменения движения также коснулись двух транспортных развязок в начале и конце участков, а на всех промежуточных съездах стали возможны только левые повороты (с предварительным перестроением). Кроме того, поменялись схемы движения автобусов, курсирующих по маршрутам № 105, 105с, 105э, 130, 131, 135, 135э и 137.

«Уведомления об изменениях в организации движения были заблаговременно направлены в транспортные кампании, службы поддержки систем навигаторов. В настоящее время изучается мнение жителей прилегающих к дорогам населенных пунктов о необходимости создания новых объектов транспортной инфраструктуры — развязок, переходов, дополнительных поворотных петель», — сказал 22 октября замглавы Сочи Константин Чеботарь.

Как сообщил портал 93.RU, из-за новой схемы движения оказались отрезаны жители высокогорных сёл (Липники, Высокое, Молдовка, Казачий брод, Голицыно, Монастырь и других). Они обратились к чиновникам и дорожникам с требованием вернуть обратно старую схему.

Вечером 22 октября в районе села Липники образовалась большая пробка. В местных пабликах стали сыпаться жалобы и видео на ситуацию. Люди рассказывали, что 7-10 минут дороги превратились из-за пробок в 1,5 часа, а расстояние увеличилось с 5 до 30 км. 

Утром 23 октября жители села Молдовка вышли на протест и полностью перекрыли дорогу для автотранспорта. Десятки людей были вынуждены идти с чемоданами пешком до аэропорта. На место прибыли чиновники и силовики.

Сложную ситуацию обсудили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и министр транспорта РФ Виталий Савельев. Они решили сегодня же вернуть прежнюю схему движения по автотрассам в направлении Красной Поляны.

«Все дальнейшие изменения, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения, будут проводиться исключительно после детальной проработки и создания необходимой дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры с учётом мнения жителей населенных пунктов, прилегающих к автодорогам», — уверили в пресс-службе мэрии курорта.

Алексей Копайгородский Безопасность Вениамин Кондратьев Дороги Красная Поляна Митинги Общественные организации Росгвардия Сочи Транспорт

Новости

Жители Сочи взбунтовались и перекрыли трассу, потребовав не менять схему движения. Власти согласились
На Кубани после суток в отделе полиции умер мужчина. В МВД объяснили его смерть приступом эпилепсии
В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества с ремонтом дорог. Вице-мэр Доронин объяснил журналистам ситуацию
В Краснодаре эвакуировали учеников школы из-за пожара
Семь краснодарских троллейбусов будут раньше уходить в депо как минимум еще неделю
Фонд Ройзмана за неделю собрал около 5 млн рублей на лечение мальчика со СМА из Краснодара

Лента новостей

Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
Вчера, 12:13
Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
9 идей, куда пойти с ребенком в Краснодаре
Всероссийская перепись населения
20 октября, 08:20
Всероссийская перепись населения
Как пройти перепись онлайн, зачем это вообще нужно, как отличить переписчика и как указать свою национальность
Как выглядит с воздуха старая мельница в центре Краснодара и можно ли вдохнуть в неё новую жизнь?
Вчера, 19:00
Как выглядит с воздуха старая мельница в центре Краснодара и можно ли вдохнуть в неё новую жизнь?

Реклама на сайте