23 октября жители села в Сочи перекрыли федеральную трассу в знак протеста против новой схемы движения в сторону Красной Поляны. Рассказываем, в чем дело

Одностороннее движение в тестовом режиме решили запустить на двух участках федеральных трасс: А-149 Адлер — Красная Поляна и Адлер — ГЛК «Альпика-Сервис». В преддверии осенних каникул и зимнего лыжного сезона это позволит обеспечить безопасности на трассах, объясняли в пресс-службе Упрдор «Черноморье». Напомним, именно на трассе Адлер — Красная Поляна 9 октября произошло резонансное ДТП с автомобилем, везшим Ксению Собчак.

Изменения движения также коснулись двух транспортных развязок в начале и конце участков, а на всех промежуточных съездах стали возможны только левые повороты (с предварительным перестроением). Кроме того, поменялись схемы движения автобусов, курсирующих по маршрутам № 105, 105с, 105э, 130, 131, 135, 135э и 137. «Уведомления об изменениях в организации движения были заблаговременно направлены в транспортные кампании, службы поддержки систем навигаторов. В настоящее время изучается мнение жителей прилегающих к дорогам населенных пунктов о необходимости создания новых объектов транспортной инфраструктуры — развязок, переходов, дополнительных поворотных петель», — сказал 22 октября замглавы Сочи Константин Чеботарь.

Как сообщил портал 93.RU, из-за новой схемы движения оказались отрезаны жители высокогорных сёл (Липники, Высокое, Молдовка, Казачий брод, Голицыно, Монастырь и других). Они обратились к чиновникам и дорожникам с требованием вернуть обратно старую схему. Вечером 22 октября в районе села Липники образовалась большая пробка. В местных пабликах стали сыпаться жалобы и видео на ситуацию. Люди рассказывали, что 7-10 минут дороги превратились из-за пробок в 1,5 часа, а расстояние увеличилось с 5 до 30 км.

Утром 23 октября жители села Молдовка вышли на протест и полностью перекрыли дорогу для автотранспорта. Десятки людей были вынуждены идти с чемоданами пешком до аэропорта. На место прибыли чиновники и силовики.