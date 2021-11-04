В Краснодаре разбилась 40-летняя женщина
Очевидец сообщил, что тело разбившейся женщины не забирали с асфальта дольше двух часов
Предположительно, женщина выпала из окна многоэтажного здания на Сормовской улице. 3 ноября в телеграм-канале «Туподар» сообщили, что ее тело дольше двух часов лежало на асфальте.
В Следственном комитете края подтвердили, что 40-летняя женщина погибла. Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. После будет принято процессуальное решение.
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Напомним, 29 сентября школьница упала с верхнего этажа здания и погибла. 26 июля спасатели сняли мужчину с окна 4 этажа минсельхоза Краснодарского края. 27 июня трехлетний мальчик выпал из окна квартиры, где находились его родственники, и попал в реанимацию.