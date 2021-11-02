Юга.ру собрали подробности запутанной истории с телом умершей женщины и попытались максимально кратко объяснить, что на самом деле случилось в Тимашевском районе

С чего всё началось? Утром в воскресенье, 31 октября, двое мужчин занесли на носилках женское тело в здание администрации Тимашевского района. После чего другой мужчина в очках и кепке стал показывать направление в морг и жаловаться, что там третьи сутки не могут принять тело. Из здания вышел начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Антон Марченко, который заявил, что глава района Андрей Палий взял на личный контроль ситуацию, связался с моргом и тело примут.

После случившегося Палий провел совещание в администрации, где обсудил работу морга и проблемы со сферой ритуальных услуг. Полиция и прокуратура начали проверки. К вечеру понедельника ситуация с телом и мотивы такого поступка стали более понятны. Вот что выяснили чиновники и прокуратура.

Почему морг отказался принять тело? Люди, которые принесли тело, заявили, что бюро СМЭ третьи сутки отказывается принять труп, требуя денег за транспортировку. Но местный депутат и журналист Виталий Лебедев давал Юга.ру другое объяснение случившегося: умершая — пенсионерка из Калининского района, тело которой направили на судебно-медицинскую экспертизу, но морг отказался принимать тело в отсутствие лица, подписавшего направление на экспертизу, а также потому, что это был выходной день.

Версию Лебедева подтвердили в понедельник глава района Андрей Палий и пресс-служба краевой прокуратуры. Палий написал в свое инстаграме, что жительница Калининского района умерла в субботу, 30 октября. Предприниматель из Красноармейского района, оказывающий ритуальные услуги, привез ее тело в морг Тимашевского района. Направление подписал местный участковый, чтобы установить причины смерти. В морге отказались принять тело, потребовав, чтобы сам участковый присутствовал при передаче.

Кто привез труп к зданию администрации? Сначала телеграм-канал KubMash сообщил, что мужчина в очках и кепке, показывающий документы, Тимофей Кученков — директор ООО «Ритуал» [журналисты ошиблись, на самом деле фамилия Тимофея Куненков, — прим. Юга.ру], а другой человек с ним — племянник покойной по имени Роман, у которого тоже есть свой ритуальный бизнес.

Потом инстаграм-пользователь Тимашевский блогер опубликовал полную версию произошедшего около здания. Там мужчина в очках и кепке стоит на коленях возле тела с носилками, кричит, что это его мать.

«Третьи сутки веду борьбу в одиночку. Третьи сутки не могу мать сдать. Помогите, Владимир Владимирович. Помогите, «Единая Россия». Остановите ту тьму, которая нашла на этот край», — кричит мужчина.

Его зовут Роман Пикало. Мужчина называет себя, когда заявляет, что чувствует себя плохо из-за переживаний, и говорит, что ему нужна медицинская помощь.