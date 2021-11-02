Тело пенсионерки к зданию администрации в Тимашевске принесли ритуальщики, не предупредив об этом родственников. Собрали все подробности истории
Юга.ру собрали подробности запутанной истории с телом умершей женщины и попытались максимально кратко объяснить, что на самом деле случилось в Тимашевском районе
С чего всё началось? Утром в воскресенье, 31 октября, двое мужчин занесли на носилках женское тело в здание администрации Тимашевского района. После чего другой мужчина в очках и кепке стал показывать направление в морг и жаловаться, что там третьи сутки не могут принять тело. Из здания вышел начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Антон Марченко, который заявил, что глава района Андрей Палий взял на личный контроль ситуацию, связался с моргом и тело примут.
После случившегося Палий провел совещание в администрации, где обсудил работу морга и проблемы со сферой ритуальных услуг. Полиция и прокуратура начали проверки. К вечеру понедельника ситуация с телом и мотивы такого поступка стали более понятны. Вот что выяснили чиновники и прокуратура.
Почему морг отказался принять тело? Люди, которые принесли тело, заявили, что бюро СМЭ третьи сутки отказывается принять труп, требуя денег за транспортировку. Но местный депутат и журналист Виталий Лебедев давал Юга.ру другое объяснение случившегося: умершая — пенсионерка из Калининского района, тело которой направили на судебно-медицинскую экспертизу, но морг отказался принимать тело в отсутствие лица, подписавшего направление на экспертизу, а также потому, что это был выходной день.
Версию Лебедева подтвердили в понедельник глава района Андрей Палий и пресс-служба краевой прокуратуры. Палий написал в свое инстаграме, что жительница Калининского района умерла в субботу, 30 октября. Предприниматель из Красноармейского района, оказывающий ритуальные услуги, привез ее тело в морг Тимашевского района. Направление подписал местный участковый, чтобы установить причины смерти. В морге отказались принять тело, потребовав, чтобы сам участковый присутствовал при передаче.
Кто привез труп к зданию администрации? Сначала телеграм-канал KubMash сообщил, что мужчина в очках и кепке, показывающий документы, Тимофей Кученков — директор ООО «Ритуал» [журналисты ошиблись, на самом деле фамилия Тимофея Куненков, — прим. Юга.ру], а другой человек с ним — племянник покойной по имени Роман, у которого тоже есть свой ритуальный бизнес.
Потом инстаграм-пользователь Тимашевский блогер опубликовал полную версию произошедшего около здания. Там мужчина в очках и кепке стоит на коленях возле тела с носилками, кричит, что это его мать.
«Третьи сутки веду борьбу в одиночку. Третьи сутки не могу мать сдать. Помогите, Владимир Владимирович. Помогите, «Единая Россия». Остановите ту тьму, которая нашла на этот край», — кричит мужчина.
Его зовут Роман Пикало. Мужчина называет себя, когда заявляет, что чувствует себя плохо из-за переживаний, и говорит, что ему нужна медицинская помощь.
Пикало не приходится родственником покойной ни в какой степени. Он владелец ритуального бизнеса, у которого в субботу возникли сложности с оформлением тела в морге, и Пикало со своим помощником устроил подобную акцию. О своих действиях семью пенсионерки ритуальщик не уведомил.
«Наутро предприниматель, минуя возможность обращения в администрацию, прокуратуру, решил пойти на вопиющий поступок — привез умершую к зданию администрации. Причем это было сделано без согласования с родственниками умершей женщины. Человек на видеозаписи, стоящий на коленях, как раз и есть предприниматель, а не близкий родственник», — пояснил глава района Андрей Палий.
В прокуратуре добавили, что Пикало получил полную оплату за свои услуги. Телеграм-канал «Тимашевск Новости» опубликовал кассовый чек, согласно которому за похороны пенсионерки Пикало получил свыше 30 тыс. рублей, из них 4 тыс. 500 рублей за доставку тела. Отметим, что транспортировка тела в Бюро СМЭ стоит 1 тыс. 560 рублей, а межрайонное транспортирование — 2 тыс. 412 рублей.
Впрочем, директор ООО «Ритуал» Тимофей Анатольевич Куненков также принимал участие в «акции» с трупом. Телеграм-канал «Тимашевск Новости» отмечает, что ритуальщик — брат депутата райсовета и главного ветеринара муниципалитета Константина Куненкова.
По факту случившегося с трупом пенсионерки полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших). Ход и результаты расследования контролирует прокуратура, сообщили в ведомстве.
А что с жалобами на морг? Помимо этого случая, в последнее время жители Тимашевска довольно часто жаловались на работу Бюро судебно-медицинской экспертизы: что им навязывают дополнительные ритуальные услуги, есть трудности с доставкой умерших в морг и выдачей тел. Об этом также рассказывал Юга.ру местный депутат и журналист Виталий Лебедев.
Прокуратура провела проверку и внесла представление начальнику краевого бюро СМЭ с требованием устранить нарушения и не допускать подобное впредь. Глава района Андрей Палий уверил, что теперь морг будет беспрепятственно принимать тела по направлениям на патолого-анатомическое или судебно-медицинское исследование. Требовать обязательного присутствия сотрудника полиции морг больше не будет.
«Ситуация стала накаляться с 22 октября — именно тогда сотрудники морга, ранее предупреждавшие предпринимателей, стали принимать тела в соответствии с ведомственным приказом об обязательном присутствии сотрудника полиции. Хотел бы подчеркнуть, что данной вопиющей ситуации могло бы не быть. Бюрократическое не должно вытеснять человеческое», — отметил Палий.
Он попросил всех предпринимателей обращаться в органы власти по любым проблемам, уверив, что их готовы решать даже в выходные и праздники, чтобы не допускать таких шокирующих поступков.