В Краснодаре школьница разбилась при падении из многоэтажки

29 сентября в Краснодаре 14-летняя девочка упала с верхнего этажа дома на улице Сормовской и погибла

Вечером 29 сентября краснодарцы сообщили в социальных сетях о трагедии. Местные жители рассказали, что на улице Сормовской, 204Б около 20:30 14-летняя девочка упала из окна многоэтажки и погибла.

Очевидец из соседнего дома рассказал телеграм-каналу «Туподар», что скорее всего девочка упала с 18 этажа. По его словам, дети в том подъезде любили проводить время на последнем этаже.