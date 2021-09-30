В Краснодаре школьница разбилась при падении из многоэтажки
29 сентября в Краснодаре 14-летняя девочка упала с верхнего этажа дома на улице Сормовской и погибла
Вечером 29 сентября краснодарцы сообщили в социальных сетях о трагедии. Местные жители рассказали, что на улице Сормовской, 204Б около 20:30 14-летняя девочка упала из окна многоэтажки и погибла.
Очевидец из соседнего дома рассказал телеграм-каналу «Туподар», что скорее всего девочка упала с 18 этажа. По его словам, дети в том подъезде любили проводить время на последнем этаже.
Краснодарский отдел Следственного комитета занимается выяснением обстоятельств трагедии. Назначена доследственная проверка, сообщили 30 сентября Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, в середине сентября в Краснодаре подросток погиб после падения из окна.