В Краснодаре ребенок выпал из окна. Он в реанимации

Краснодарский край

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27 июня в Краснодаре трехлетний мальчик выпал из окна квартиры и получил множественные травмы

Об инциденте на улице Командорской рассказали 28 июня на городской планерке в мэрии Краснодара. Накануне трехлетний ребенок облокотился на москитную сетку в квартире на втором этаже, выпал из окна и получил травмы. Его госпитализировали в детскую краевую клиническую больницу.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, мальчик находится в реанимации. В момент происшествия в квартире находились мать, отец и бабушка ребенка, а также два его несовершеннолетних брата.

Сотрудники полиции проверили условия проживания семьи. Каких-либо факторов, негативно влияющих на жизнь детей, не выявили. Полиция проводит проверку.

Ранее Юга.ру писали о том, что 10 мая в Краснодаре из окна здания ж/д вокзала выпал 10-летний мальчик, а 15 марта из окна многоэтажки на улице Героя Яцкова выпал 15-летний школьник.

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