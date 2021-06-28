В Краснодаре ребенок выпал из окна. Он в реанимации

27 июня в Краснодаре трехлетний мальчик выпал из окна квартиры и получил множественные травмы

Об инциденте на улице Командорской рассказали 28 июня на городской планерке в мэрии Краснодара. Накануне трехлетний ребенок облокотился на москитную сетку в квартире на втором этаже, выпал из окна и получил травмы. Его госпитализировали в детскую краевую клиническую больницу.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, мальчик находится в реанимации. В момент происшествия в квартире находились мать, отец и бабушка ребенка, а также два его несовершеннолетних брата.

Сотрудники полиции проверили условия проживания семьи. Каких-либо факторов, негативно влияющих на жизнь детей, не выявили. Полиция проводит проверку.