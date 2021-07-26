В Краснодаре мужчина чуть не выпал из окна Минсельхоза

Краснодарский край

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В Краснодаре 26 июля спасатели сняли мужчину с окна четвертого этажа здания краевого минсельхоза

О случившемся на Рашпилевской, 36 рассказали очевидцы. Телеграм-каналы «Типичный Краснодар» и «Телеканал «Краснодар» опубликовали видео, как с окна четвертого Минсельхоза Кубани спасатели пытаются снять мужчину. Он одет в классическую строгую одежду и похож на сотрудника.

В пресс-службе министерства порталу Юга.ру подтвердили информацию о произошедшем и сказали, что в ситуации разбираются уполномоченные органы. 

Также инцидент подтвердили в пресс-службе администрации края. Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка сказал, что повисший на окне мужчина — сотрудник министерства.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что на месте происшествия спасатели работали со специальной пожарной автолестницей. Детали позже уточнят в МВД.

Министерство сельского хозяйства РФ МЧС Происшествия

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