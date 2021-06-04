Краснодарские активисты провели акцию с проекторами и поздравили Навального с днем рождения

В ночь на 4 июня в Краснодаре анонимные активисты отметили день рождения политика Алексея Навального световым перформансом

Напомним, в середине января 2021 года политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где его лечили от отравления, и был задержан в московском аэропорту. В феврале суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный и отправил в колонию во Владимирской области.

4 июня Навальному исполнилось 45 лет. Ночью в Краснодаре прошла анонимная акция в поддержку политика. Активисты выполнили световые проекции на многоэтажки с поздравлениями и пожеланиями скорейшего освобождения. Фотографии акции появились утром в соцсетях.

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