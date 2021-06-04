Краснодарские активисты провели акцию с проекторами и поздравили Навального с днем рождения

Краснодарский край

Распечатать

В ночь на 4 июня в Краснодаре анонимные активисты отметили день рождения политика Алексея Навального световым перформансом

Напомним, в середине января 2021 года политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где его лечили от отравления, и был задержан в московском аэропорту. В феврале суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный и отправил в колонию во Владимирской области.

4 июня Навальному исполнилось 45 лет. Ночью в Краснодаре прошла анонимная акция в поддержку политика. Активисты выполнили световые проекции на многоэтажки с поздравлениями и пожеланиями скорейшего освобождения. Фотографии акции появились утром в соцсетях.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, подобный перформанс в Краснодаре проводили феминистки в ночь на 8 марта. С помощью гобо-проектора они выполнили световые проекции на ряд зданий в городе. Таким образом активистки хотели напомнить, что 8 марта «не праздник «весны и красоты», а день, когда должны подниматься вопросы прав женщин».

Акции Алексей Навальный Краснодар

Новости

В Адыгее построят всесезонный горный экокурорт «Лагонаки» за 23 млрд рублей
Краснодарские активисты провели акцию с проекторами и поздравили Навального с днем рождения
Школьница из Краснодара спела с Манижей
В Сочи ограничат скорость движения на электросамокатах
В Краснодаре не будут ждать окончания дорожных работ, чтобы скосить амброзию
Адыгея в 2020 году отгрузила на экспорт агропродукцию на 12,8 млн долларов

Лента новостей

Ура, жара?
2 июня, 11:04 Партнерский
Ура, жара?
Как выжить летом в Краснодаре, если у вас проблемы со здоровьем
Кубанский казачий хоррор
31 мая, 06:16
Кубанский казачий хоррор
Как выглядели бы классические фильмы ужасов, если бы их сняли в Краснодарском крае?
Не мусор, а вторсырье
28 мая, 16:20
Не мусор, а вторсырье
Теперь в Краснодаре можно сдать на переработку «сложные» отходы

Реклама на портале