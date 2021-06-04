Краснодарские активисты провели акцию с проекторами и поздравили Навального с днем рождения
В ночь на 4 июня в Краснодаре анонимные активисты отметили день рождения политика Алексея Навального световым перформансом
Напомним, в середине января 2021 года политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где его лечили от отравления, и был задержан в московском аэропорту. В феврале суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный и отправил в колонию во Владимирской области.
4 июня Навальному исполнилось 45 лет. Ночью в Краснодаре прошла анонимная акция в поддержку политика. Активисты выполнили световые проекции на многоэтажки с поздравлениями и пожеланиями скорейшего освобождения. Фотографии акции появились утром в соцсетях.
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Как писали Юга.ру, подобный перформанс в Краснодаре проводили феминистки в ночь на 8 марта. С помощью гобо-проектора они выполнили световые проекции на ряд зданий в городе. Таким образом активистки хотели напомнить, что 8 марта «не праздник «весны и красоты», а день, когда должны подниматься вопросы прав женщин».