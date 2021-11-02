В российские вузы могут вернуть дистанционное образование

2 ноября в Минобрнауки России разрешили вузам и образовательным учреждениям страны вернуться к дистанционному обучению после 8 ноября

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Власти считают, что это поможет справиться с распространением коронавируса.

После этого в Краснодарском крае ужесточили действующие ограничения и ввели новые. На время выходных запретили массовые мероприятия, закрыли театры, музеи и кинотеатры, в кафе или рестораны на курортах Кубани пустят только по QR‑коду, а спортивные матчи пройдут без зрителей.

Накануне президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом и поручил продолжить с ним бороться. Один регион уже продлил нерабочую неделю.

2 ноября в Минобрнауки России издали указ о деятельности образовательных учреждений с учетом эпидемиологической обстановки. В нем сказано, что с 8 ноября вузы и научные организации могут продолжить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате при помощи дистанционных технологий.