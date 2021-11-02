Форум «Машук-2021» прошел онлайн при поддержке «Ростелекома»
«Ростелеком» цифровизировал молодежный форум «Машук», который прошел 15–31 октября в Пятигорске и онлайн по всей России
Технологии «Ростелекома» позволили цифровизировать молодежный форум «Машук-2021». Компания уже девятый раз выступила телекоммуникационным партнером форума, который каждый год проводят в Пятигорске. В этом году событие охватило всю страну: благодаря технологиям «Ростелекома» к онлайн-мероприятиям присоединились участники из разных регионов России.
Форум стартовал 15 октября и завершился 31 октября. Чтобы обеспечить стабильную связь как с регионами, так и на территории форума, провайдер предоставил проводной и беспроводной интернет со скоростью до 20 Гбит/с. Также специалисты «Ростелекома» установили на территории лагеря 30 точек доступа Wi-Fi, развернули телеком-инфраструктуру для пресс-центра и образовательных мастерских. За время форума сети провайдера справились более чем с 200 часами онлайн-трансляций, которые посмотрело около 10 тыс. пользователей.
«Машук-2021» — это целый университет, где участники могли самостоятельно разработать проекты и приступить к их реализации в регионах. На мастерских они создавали самые разные продукты: образовательные курсы, арт-объекты, культурные фестивали, туристические маршруты, веб-сайты, новые медиа. Благодаря «Ростелекому» ни авторы проектов, ни организаторы не испытывали трудностей с поиском информации и обменом опытом», — отметил директор XII Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2021» Николай Бажитов.
Онлайн-формат стал отдельным направлением форума — «Цифровой Машук». В его рамках участники вне зависимости от геолокации могли представить свои проекты на конкурсе грантов «Ростелекома».
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«Цифровая трансформация касается многих сфер деятельности, и образование — одна из них. Поэтому мы как ключевой исполнитель нацпрограммы «Цифровая экономика» уделяем этому направлению особое внимание. Второй год подряд мы поддерживаем проекты участников «Машука» грантами и намерены делать это на постоянной основе», — рассказал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома» Сергей Мордасов.
Повышение ИТ-грамотности среди студентов — одна из приоритетных задач «Ростелекома», поэтому компания поддерживает сторонние образовательные проекты и инициирует собственные. В этом году стартовал онлайн-курс «Цифровое образование» для учащихся 34 южных и дальневосточных вузов. Курс знакомит будущих специалистов гуманитарных профессий с возможностями цифровых технологий. Лучшие студенты представят команду вуза на «Нехакатоне», получат приглашение на стажировку в «Ростелеком» и призы. Узнать подробности можно в приложении «Цифра РТК», записи лекций доступны на YouTube.