Форум «Машук-2021» прошел онлайн при поддержке «Ростелекома»

Технологии «Ростелекома» позволили цифровизировать молодежный форум «Машук-2021». Компания уже девятый раз выступила телекоммуникационным партнером форума, который каждый год проводят в Пятигорске. В этом году событие охватило всю страну: благодаря технологиям «Ростелекома» к онлайн-мероприятиям присоединились участники из разных регионов России.

Форум стартовал 15 октября и завершился 31 октября. Чтобы обеспечить стабильную связь как с регионами, так и на территории форума, провайдер предоставил проводной и беспроводной интернет со скоростью до 20 Гбит/с. Также специалисты «Ростелекома» установили на территории лагеря 30 точек доступа Wi-Fi, развернули телеком-инфраструктуру для пресс-центра и образовательных мастерских. За время форума сети провайдера справились более чем с 200 часами онлайн-трансляций, которые посмотрело около 10 тыс. пользователей.

«Машук-2021» — это целый университет, где участники могли самостоятельно разработать проекты и приступить к их реализации в регионах. На мастерских они создавали самые разные продукты: образовательные курсы, арт-объекты, культурные фестивали, туристические маршруты, веб-сайты, новые медиа. Благодаря «Ростелекому» ни авторы проектов, ни организаторы не испытывали трудностей с поиском информации и обменом опытом», — отметил директор XII Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2021» Николай Бажитов.