«Ростелеком» купил компанию — разработчика цифровых продуктов для госуправления

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«Ростелеком» приобрел 50,01% долей «БФТ-Холдинг»

Группа «Ростелеком» приобрела 50,01% долей ООО «БФТ-Холдинг» — компании, которая разрабатывает информационные системы для государственного управления и внедряет их.

Предприятие войдет в группу «Ростелеком» как дочернее общество, с сохранением ключевого персонала и компетенций. Для «Ростелекома» эта сделка — способ укрепить лидерство на рынке цифровизации госуправления.

«Приобретение БФТ — стратегическая сделка. В сотрудничестве мы расширим линейку цифровых государственных продуктов и займемся цифровизацией новых сегментов госуправления, сможем реализовать почти любые нацпроекты в этой области», — рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», сумма сделки составит около 1 млрд 650 млн рублей. Расчеты произведут в три этапа до 2023 года, если компании выполнят все условия сделки.

«БФТ-Холдинг» — российская IT-компания, разработчик программного обеспечения и проектных решений для государственного сектора и бизнеса. Продукты компании используют 80 субъектов РФ. Программные решения БФТ касаются сфер финансов и закупок, занятости, управления имуществом и активами, оказания госуслуг (в частности, холдинг автоматизировал работу МФЦ). Кроме того, компания предлагает консалтинговые услуги и разрабатывает программы для коммерческих организаций.

Выручка «БФТ-Холдинга» в 2020 году составила 3,4 млрд рублей.

Бизнес-сообщество Ростелеком

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