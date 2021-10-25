«Ростелеком» купил компанию — разработчика цифровых продуктов для госуправления

Группа «Ростелеком» приобрела 50,01% долей ООО «БФТ-Холдинг» — компании, которая разрабатывает информационные системы для государственного управления и внедряет их.

Предприятие войдет в группу «Ростелеком» как дочернее общество, с сохранением ключевого персонала и компетенций. Для «Ростелекома» эта сделка — способ укрепить лидерство на рынке цифровизации госуправления.

«Приобретение БФТ — стратегическая сделка. В сотрудничестве мы расширим линейку цифровых государственных продуктов и займемся цифровизацией новых сегментов госуправления, сможем реализовать почти любые нацпроекты в этой области», — рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.