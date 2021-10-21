«Ростелеком» предложил бизнесу составлять портреты пользователей на основе Data Science
«Ростелеком» предложил бизнесу увеличить продажи за счет индивидуальных предложений, основанных на портретах пользователей
«Ростелеком» создал систему прогнозных моделей для малого и среднего бизнеса на основе интеллектуальной обработки данных. Предложения, основанные на прогнозных моделях, точнее учитывают потребности пользователей и помогают предпринимателям в 1,5 раза увеличить эффективность продаж.
Читайте также:
Как это работает? Система создает индивидуальный портрет каждого пользователя. Для этого программа анализирует данные десятков открытых источников и систематизирует сведения о других пользователях.
Потом прогнозные модели продолжают улучшать: уточняются входящие данные, анализируется обратная связь, добавляются новые продукты и услуги, проводится машинное обучение системы с учетом рыночных тенденций.
Чтобы управлять таким массивом информации, «Ростелеком» автоматизировал многие бизнес-процессы. Системное управление базой данных ускоряет разработку и запуск маркетинговых акций.
Например, теперь можно подготовить любую рекламную кампанию буквально за несколько часов. Это особенно пригодилось в начале пандемии, когда предприниматели были вынуждены быстро менять решения и адаптироваться к новым ограничениям.
Читайте также:
С помощью прогнозной модели «Ростелеком» централизировал прямые продажи и отказался от разрозненного общения с пользователями в региональных филиалах. Сейчас клиент получает персональное обращение по электронной почте или в личном кабинете. Это существенно экономит ресурсы компании и оптимизирует нагрузку на менеджеров.
«Мы ушли от ручного определения целевой аудитории. При расчете прогнозных моделей учитываем приоритетность продукта для пользователя. В результате повысили эффективность продаж. Наша цель — полностью автоматизировать процессы (сейчас доля автоматизации около 75%) и сохранить рост показателей», — рассказал старший вице-президент «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков.