«Ростелеком» создал систему прогнозных моделей для малого и среднего бизнеса на основе интеллектуальной обработки данных. Предложения, основанные на прогнозных моделях, точнее учитывают потребности пользователей и помогают предпринимателям в 1,5 раза увеличить эффективность продаж.

Как это работает? Система создает индивидуальный портрет каждого пользователя. Для этого программа анализирует данные десятков открытых источников и систематизирует сведения о других пользователях.

Потом прогнозные модели продолжают улучшать: уточняются входящие данные, анализируется обратная связь, добавляются новые продукты и услуги, проводится машинное обучение системы с учетом рыночных тенденций.

Чтобы управлять таким массивом информации, «Ростелеком» автоматизировал многие бизнес-процессы. Системное управление базой данных ускоряет разработку и запуск маркетинговых акций.

Например, теперь можно подготовить любую рекламную кампанию буквально за несколько часов. Это особенно пригодилось в начале пандемии, когда предприниматели были вынуждены быстро менять решения и адаптироваться к новым ограничениям.