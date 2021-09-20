«Ростелеком» пригласил студентов к участию в онлайн-курсах «Цифровое образование»

В 2021 году к программе «Цифровое образование» от «Ростелекома» присоединились 34 вуза из Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов

20 сентября «Ростелеком» провел пресс-конференцию с представителями компании, бизнеса, власти, вузов. Они анонсировали новый запуск онлайн-курсов «Цифровое образование».



Напомним, что в 2020 году впервые заработала образовательная программа «Ростелекома» «Цифровое образование» для студентов Ростовской области при поддержке регионального правительства. Они проходили курсы по кибербезопасности, блокчейну, большим данным и виртуальной реальности, зарабатывали баллы за активность, работали над реальными кейсами бизнеса. Финалисты участвовали в «Нехакатоне», по результатам которого самые успешные студенты получили призы от «Ростелекома» и приглашения на работу от крупных компаний.

Теперь «Цифровое образование» охватило другие регионы Южного федерального округа, впервые пришло на Северный Кавказ и Дальний Восток.



Вице-президент — директор макрорегиона «Юг» «Ростелекома» Сергей Мордасов отметил, что знания и навыки, которые предлагает образовательная программа, нужны всем студентам вне зависимости от направления. Поэтому проект делает упор на обучение нецифровых специалистов, которые будут использовать технологии в своей работе.



Его слова подтвердила помощник председателя правления по связям с общественностью банка «Центр-инвест» (партнера «Цифрового образования») Наталья Алябьева. Она рассказала, что в конкурсе банка ежегодно побеждают студенты с цифровыми проектами в области медицины, юриспруденции и других направлений, напрямую не связанных с IT. Также она отметила, что «Центр-инвест» расширил штат после прошлогодних курсов «Ростелекома»: лучшие студенты присоединились к команде банка.

«В программе «Цифровое образование» победит не сильнейший, победят все. Эти компетенции по сути хард-скиллы, которые превращаются в софт-скиллы — увеличивают стоимость будущего работника на рынке труда. Важно, чтобы студенты видели возможности, которые организует для них бизнес, и использовали их», — добавила Алябьева.



«Мне очень по душе, что все вузы, к которым мы обращались на Дальнем Востоке, согласились поучаствовать и сразу включились со своими предложениями. В итоге курсы пройдет около 3 тыс. студентов-дальневосточников. Мы надеемся, что они поймут, куда двигаться дальше, совсем не обязательно в телеком-сфере. Но победителей я буду рад видеть у нас», — прокомментировал вице-президент — директор макрорегиона «Дальний Восток» «Ростелекома» Андрей Карташов. В пресс-конференции поучаствовал советник губернатора Ростовской области по цифровизации Антон Алексеев. По его словам, еще в прошлом году правительство области заметило потенциал программы для развития цифровой экономики в регионе.

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