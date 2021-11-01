Что должны сделать туристы, чтобы им были рады на курортах Кубани? Объяснил Кондратьев
1 ноября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал интервью изданию «Интерфакс», где обсудил ситуацию с коронавирусом в регионе
Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Это должно помочь справиться с распространением коронавируса.
После этого в Краснодарском крае ужесточили действующие ограничения и ввели новые. На время выходных запретили массовые мероприятия, закрыли театры, музеи и кинотеатры, в кафе или рестораны на курортах Кубани пустят только по QR‑коду, а спортивные матчи пройдут без зрителей.
«Порой стыдно как минимум три раза в неделю»:
1 ноября «Интерфакс» опубликовал большое интервью с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Журналист обсудил с главой Краснодарского края кадровые назначения в регионе, успехи в сельском хозяйстве и, конечно же, пандемию.
Кондратьев рассказал, что во время эпидемии забота о населении стала приоритетной и по его мнению сейчас самое важное — убедить людей вакцинироваться. Губернатор назвал нынешние меры сбалансированными и необходимыми.
«Я признаю право человека не вакцинироваться, но тогда пусть он не представляет угрозу для других людей, в том числе и для тех, кто уже привился. Об этом много говорил и Президент России. Я благодарен каждому жителю края, кто принял решение вакцинироваться, они дают нам уверенность в завтрашнем дне, в том числе, и в экономике», — сказал Кондратьев.
Губернатор рассказал, что когда только вводил ограничения на Кубани, многие предлагали сразу «закрыть» регион. Но задачей было не запретить въезд на курорты, а подтолкнуть людей к вакцинации при помощи ограничений. По словам Кондратьева, у каждого есть выбор: проигнорировать вакцинацию и остаться дома, либо сделать прививку и отдохнуть на курортах Краснодарского края.
«Мы не можем поставить под угрозу жизни жителей гостеприимной Кубани, которая встречает гостей с распростертыми руками. Мы рады каждому отдыхающему, но вакцинированному», — отметил губернатор.
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Кондратьев вспомнил и начало пандемии. Он ожидал, что население не поймет введения ограничений и почему запретили передвижение между районами. Глава Кубани сказал, что главной задачей на ранних этапах было не допустить быстрого распространения болезни и это дало время для постройки ковидных госпиталей, практики врачей и создания вакцины.
«Да, были крики: что он творит?! И я понимал, что убедить людей будет невозможно в том, что все делается во имя их благополучия»