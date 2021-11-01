Что должны сделать туристы, чтобы им были рады на курортах Кубани? Объяснил Кондратьев

После этого в Краснодарском крае ужесточили действующие ограничения и ввели новые . На время выходных запретили массовые мероприятия, закрыли театры, музеи и кинотеатры , в кафе или рестораны на курортах Кубани пустят только по QR‑коду, а спортивные матчи пройдут без зрителей.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Это должно помочь справиться с распространением коронавируса.

1 ноября «Интерфакс» опубликовал большое интервью с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Журналист обсудил с главой Краснодарского края кадровые назначения в регионе, успехи в сельском хозяйстве и, конечно же, пандемию.

Кондратьев рассказал, что во время эпидемии забота о населении стала приоритетной и по его мнению сейчас самое важное — убедить людей вакцинироваться. Губернатор назвал нынешние меры сбалансированными и необходимыми.

«Я признаю право человека не вакцинироваться, но тогда пусть он не представляет угрозу для других людей, в том числе и для тех, кто уже привился. Об этом много говорил и Президент России. Я благодарен каждому жителю края, кто принял решение вакцинироваться, они дают нам уверенность в завтрашнем дне, в том числе, и в экономике», — сказал Кондратьев.

Губернатор рассказал, что когда только вводил ограничения на Кубани, многие предлагали сразу «закрыть» регион. Но задачей было не запретить въезд на курорты, а подтолкнуть людей к вакцинации при помощи ограничений. По словам Кондратьева, у каждого есть выбор: проигнорировать вакцинацию и остаться дома, либо сделать прививку и отдохнуть на курортах Краснодарского края.

«Мы не можем поставить под угрозу жизни жителей гостеприимной Кубани, которая встречает гостей с распростертыми руками. Мы рады каждому отдыхающему, но вакцинированному», — отметил губернатор.