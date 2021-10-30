В Краснодаре до февраля ограничат проезд по улице Петра Метальникова

Напомним, в Краснодаре в январе 2021 года начали строить новую трамвайную линию по улице Московской от Солнечной до Метальникова. Там будет пять остановок, разворотное кольцо около ТЦ «Стрелка» и два подземных перехода: через улицу Петра Метальникова и через Московскую.

Первый трамвай по линии планируют пустить к Новому году и власти сообщали, что работы идут круглосуточно, чтобы уложиться в обещанный срок.

29 октября в пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что из-за строительства подземного перехода через улицу Петра Метальникова изменят схему движения транспорта.

Сейчас автомобилисты двигаются по участку по улице Петра Метальникова в пересечении с Московской по половине проезжей части в разных направлениях. Но в ночь с 30 по 31 октября заработает новая схема — движение транспорта организуют по другой стороне дороге и также в разных направлениях. Протяженность участка — около 50 метров.

Планируется, что такая схема движения транспорта будет работать до февраля 2022 года.

Напомним, в Краснодаре в выходные дни с 30 октября до 15 ноября будут ограничивать движение по улице Симферопольской. Также в центре города поочередно закроют движение на трех участках дорог. До Нового года закрыта для движения улица 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков.