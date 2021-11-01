В Краснодаре за выходные 243 человека получили протоколы за нарушение антиковидных правил
1 ноября в мэрии Краснодара рассказали, как казаки и полицейские следили за соблюдением режима повышенной готовности в выходные
Напомним, президент России Владимир Путин объявил по всей стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. По мнению властей, это должно помочь в борьбе с распространением коронавируса и снизить нагрузку на врачей.
В Краснодарском крае решили ужесточить действующие ограничения и ввели новые. Так, в регионе в эти дни под запретом массовые мероприятия, не работают заведения культуры и кинотеатры, попасть в кафе и рестораны на курортах Кубани можно только по QR-коду, а на спортивные мероприятия зрителей не пустят.
В самом Краснодаре на время нерабочих дней отказались от практики перекрытия улицы Красной для автомобилей, «чтобы не превращать ее в пешеходный бульвар».
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1 ноября в пресс-службе мэрии рассказали, что за соблюдением режима повышенной готовности следят 30 мобильных групп из числа чиновников, полицейских и казаков. За два выходных дня они составили 243 протокола против краснодарцев, которые нарушили действующие правила. Также к административной ответственности привлекли шесть водителей общественного транспорта.
Начальник управления общественной безопасности и правопорядка Виталий Косенко рассказал, что мобильные группы патрулируют скверы, парки и площади города, где напоминают, что нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Он подчеркнул, что за «грубые нарушения» людей могут оштрафовать.
Юга.ру запросили комментарий в пресс-службе о том, по какой статье составили протоколы и за какие именно нарушения могут оштрафовать.
Обновлено: В мэрии сообщили, что все протоколы составлены по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» КоАП РФ.
Отметим, по данным оперштаба Краснодарского края, за сутки в регионе выявили 286 случаев коронавируса (40 пациентов умерли). Наибольший прирост зафиксирован в Краснодаре — 64 человека. Всего за время пандемии власти сообщили о 81 тыс. 812 заболевших и 7 тыс. 423 погибших.