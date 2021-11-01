В Краснодаре за выходные 243 человека получили протоколы за нарушение антиковидных правил

1 ноября в мэрии Краснодара рассказали, как казаки и полицейские следили за соблюдением режима повышенной готовности в выходные

Напомним, президент России Владимир Путин объявил по всей стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. По мнению властей, это должно помочь в борьбе с распространением коронавируса и снизить нагрузку на врачей.

В Краснодарском крае решили ужесточить действующие ограничения и ввели новые. Так, в регионе в эти дни под запретом массовые мероприятия, не работают заведения культуры и кинотеатры, попасть в кафе и рестораны на курортах Кубани можно только по QR-коду, а на спортивные мероприятия зрителей не пустят.

В самом Краснодаре на время нерабочих дней отказались от практики перекрытия улицы Красной для автомобилей, «чтобы не превращать ее в пешеходный бульвар».