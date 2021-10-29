В Краснодаре улицу Красную не будут закрывать в нерабочие дни

С 30 октября по 7 ноября улицу Красную в Краснодаре не будут закрывать для пешеходов

В эти дни на Кубани отменят все мероприятия. Будут закрыты кинотеатры, театры и музеи. На курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Джубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси), а также в Сириусе в рестораны будут пускать только посетителей с QR-кодами.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей. Власти считают, это должно наладить эпидемиологическую обстановку в стране.

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что с 30 октября по 7 ноября закрывать улицу Красную в городе для пешеходов не будут. Это вынужденная мера, связанная с недопущением распространения коронавируса.

Начальник городского управления общественной безопасности и правопорядка Виталий Косенко сказал, что все дни улица будет открыта для автомобилей и не превратится в пешеходный бульвар.