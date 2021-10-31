Начало ноября в Краснодарском крае будет теплым и немного туманным

Кубанские синоптики представили прогноз погоды на начало рабочей недели в нерабочие дни. На курортах будет до +24

Напомним, 30 октября по всей стране начались нерабочие дни, которые по задумке властей должны остановить распространение коронавируса.

Погулять по главной улице Краснодара Красной не получится — чиновники решили не делать ее пешеходной. Посетить музеи, театры и выставки до 7 ноября не выйдет — они будут закрыты. В кино тоже нельзя. Даже офисы МФЦ не будут выдавать и принимать документы.

Кроме того, с понедельника 1 ноября в Краснодарском крае коронавирусные ограничения ужесточаются: люди старше 65 лет должны перейти на удаленку, бары и другие заведения общепита будут работать на час меньше (до 23:00), а на спортивные мероприятия зрителей не пустят.

Рассказываем, какая погода будет в начале нерабочей недели и как одеваться тем, кто решит выйти из дома.