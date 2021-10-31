Начало ноября в Краснодарском крае будет теплым и немного туманным

Краснодарский край

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Кубанские синоптики представили прогноз погоды на начало рабочей недели в нерабочие дни. На курортах будет до +24

Напомним, 30 октября по всей стране начались нерабочие дни, которые по задумке властей должны остановить распространение коронавируса. 

Погулять по главной улице Краснодара Красной не получится — чиновники решили не делать ее пешеходной. Посетить музеи, театры и выставки до 7 ноября не выйдет — они будут закрыты. В кино тоже нельзя. Даже офисы МФЦ не будут выдавать и принимать документы.

Кроме того, с понедельника 1 ноября в Краснодарском крае коронавирусные ограничения ужесточаются: люди старше 65 лет должны перейти на удаленку, бары и другие заведения общепита будут работать на час меньше (до 23:00), а на спортивные мероприятия зрителей не пустят.

Рассказываем, какая погода будет в начале нерабочей недели и как одеваться тем, кто решит выйти из дома.

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В ночь на понедельник синоптики Краснодарского гидрометцентра прогнозируют сухую погоду. Днем 1 ноября и во вторник 2 ноября местами пройдет дождь. В некоторые районах возможен туман. Восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с и усилением до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9 °C, на юго-востоке в предгорьях Кубани -3...+2 °C (зато днем потеплеет до 15-20 °C). В горах будет холодно: -3...+2 °C ночью и 11-16 °C днем.

Тем, кто в начале недели окажется на Черноморском побережье, следует взять зонтик, — синоптики обещают дожди местами. Кроме того, на курортах будет ветрено — 6-11 м/с, с порывами до 12-14 м/с.

Ночная температура в понедельник 1 ноября 8-13 °C. Во вторник чуть теплее — 10-15 °C. Зато днем в первый рабочий день нерабочей недели воздух на курортах прогреется до 19-24 °C, а во вторник столбики термометров покажут 15-20 °C. Напоминаем, чтобы попасть в рестораны и кафе в курортных городах, нужно предъявить QR-коды.

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