Кубанские офисы МФЦ не будут работать во время выходной недели

Краснодарский край

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C 30 октября по 7 ноября кубанские офисы МФЦ не будут выдавать и принимать документы

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября. Так власти хотят снизить рост заболеваемости коронавирусом.

В пресс-службе МФЦ сообщили, что все офисы закроются до 7 ноября согласно постановлению президента о введении нерабочей недели. Но 30 октября, 1, 2 и 3 ноября на участках можно будет пройти Всероссийскую перепись населения. Отметим, что это можно сделать и самостоятельно из дома на портале «Госуслуги».

Тем, кто записался на приём в МФЦ Кубани на период нерабочей недели, нужно повторно записаться на новые даты, позвонив по номеру горячей линии 8(800)30-23-444 или в личном кабинете на сайте www.e-mfc.ru

С 8 октября офисы продолжат работу в штатном режиме. 

МФЦ

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