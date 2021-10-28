Ели, туи, вейгела и кизильник появились на центральной пешеходной улице города

Торговая сеть «Пятёрочка» и косметический бренд «Чистая Линия» вместе озеленили городские территории в Краснодаре, а также в Перми и в Москве. Экоактивисты высадили более 600 саженцев деревьев и многолетних кустарников. Районы для проведения озеленения были выбраны открытым голосованием среди 29 городов. В рамках проекта на одной из центральных улиц Краснодара обустроили две декоративные площадки и посадили 80 растений: ели, разные сорта туи, кусты кизильника и вейгелы. Рекомендации по уходу за новыми «жителями» были переданы в администрации районов и органы территориального самоуправления.

Помимо озеленения и благоустройства представители компаний и участники акции провели уборку территории, привели в порядок деревья и кустарники, которые уже растут, а также установили памятные таблички. «Мы рады, что на акцию откликнулись тысячи людей. В следующем году деревья разрастутся и распушатся, зацветут. Надеюсь, прогулки по живописным улочкам и дворикам до ближайшей «Пятёрочки» станут еще приятнее», — прокомментировала директор департамента по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка» Оксана Трофимова.

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