В центре Краснодара облагородили территорию

Краснодарский край, В мире

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Ели, туи, вейгела и кизильник появились на центральной пешеходной улице города

Торговая сеть «Пятёрочка» и косметический бренд «Чистая Линия» вместе озеленили городские территории в Краснодаре, а также в Перми и в Москве. Экоактивисты высадили более 600 саженцев деревьев и многолетних кустарников.

Районы для проведения озеленения были выбраны открытым голосованием среди 29 городов.

В рамках проекта на одной из центральных улиц Краснодара обустроили две декоративные площадки и посадили 80 растений: ели, разные сорта туи, кусты кизильника и вейгелы. Рекомендации по уходу за новыми «жителями» были переданы в администрации районов и органы территориального самоуправления. 

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Помимо озеленения и благоустройства представители компаний и участники акции провели уборку территории, привели в порядок деревья и кустарники, которые уже растут, а также установили памятные таблички.

«Мы рады, что на акцию откликнулись тысячи людей. В следующем году деревья разрастутся и распушатся, зацветут. Надеюсь, прогулки по живописным улочкам и дворикам до ближайшей «Пятёрочки» станут еще приятнее», — прокомментировала директор департамента по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка» Оксана Трофимова. 

Сковородки, ножи и кастрюли:

«Этот проект помог сделать места, где мы живем, более уютными, чистыми и экологичными. Приятно, что жители домов по достоинству оценили инициативу: мы получили много благодарных отзывов, когда сдавали площадки», — отметила менеджер по маркетингу «Чистой Линии» Светлана Атуева. 

Напомним, это не первая экологичная коллаборация «Пятёрочки»: в июне компания открыла первый экопляж в Анапе вместе с «Garnier».

Благоустройство Экология

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