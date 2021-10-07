Сковородки, ножи и кастрюли. «Пятёрочка» предлагает большие скидки на кухонную посуду

В коллекцию «Академия кухни» входят пять видов ножей, три сковороды, стеклянные крышки двух размеров и три кастрюли различного объема.

С 5 октября по 31 декабря 2021 года во всех магазинах «Пятёрочка» проходит акция, по которой можно приобрести различные предметы для приготовления еды со скидкой до 86%.

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую накопительную акцию «Академия кухни» — покупатели могут собрать коллекцию кухонной посуды и аксессуаров как у профессионального шеф-повара. Какие предметы входят в коллекцию и что нужно сделать, чтобы купить их со скидкой, — в материале портала Юга.ру.

Чтобы приобрести желаемый товар со скидкой, достаточно совершать покупки с «Выручай-картой» и собирать электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке на «Выручай-карту» автоматически начисляется одна наклейка. Копить наклейки и приобретать понравившиеся товары с максимальной или промежуточной скидкой посетители магазинов могут до конца года. Баланс наклеек для удобства печатается на чеке и отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка».

Накопленные наклейки можно дарить родственникам или друзьям, перечислив их на действующую «Выручай-карту» в личном кабинете или с помощью мобильного приложения. Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров — партнеров акции, отмеченных на полках специальными стопперами.

Кроме того, в рамках акции представлены и другие полезные предметы, которые упростят готовку и дополнят кухонный интерьер яркими акцентами. В их числе — комплект разделочных досок, органайзер, дуршлаг, миска, полотенце, набор прихваток, подставка для кухонных приборов, ножницы, различные лопатки, половник, венчик и прочая мелкая кухонная утварь.

«Мы всегда стараемся быть интересными и полезными для наших гостей, отвечая на самые разные потребности. Поэтому в нашей новой накопительной акции мы предлагаем собрать полноценную коллекцию кухонной посуды и аксессуаров — незаменимых помощников в хозяйстве. Теперь каждый, совершая покупки в «Пятёрочке», сможет приобрести с отличной скидкой новую посуду и сделать процесс приготовления еды дома приятным и увлекательным занятием для всей семьи, почувствовать себя настоящим шеф-поваром, а также дополнить свой кухонный арсенал стильными и эргономичными приборами», — рассказала директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка» Оксана Трофимова.

Копить наклейки и приобретать товары со скидками можно с 5 октября по 31 декабря 2021 года. Подробная информация об акции, сроках и правилах ее проведения размещена на сайте kitchen.5ka.ru.