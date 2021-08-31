Новая группа Шнура спела о любви к багету из «Пятёрочки»
Группа «Зоя» — новый проект Сергея Шнурова, в котором он выступает продюсером и автором песен. 30 августа группа выпустила дебютный клип на песню «Хлеб».
Главная героиня видео признается в непреодолимой страсти к хлебобулочным изделиям, которые продаются в магазинах «Пятёрочка». Юга.ру посмотрели клип и рассказывают, что там происходит.
Действие почти пятиминутного ролика разворачивается в хлебном отделе «Пятёрочки» рядом с домом героини. По сюжету она ни минуты не может прожить без свежего багета, всеми силами пытается справиться с зависимостью, но терпит фиаско и однажды ночью оказывается в магазине у дома перед витриной со свежей выпечкой. Правда, кроме заветного багета судьба приготовила ей встречу еще и с «магазинным ночным амуром». В общем, получилась история о страсти, еде и страсти к еде.
Клип снял кинорежиссер Павел Сидоров. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сыграл в клипе психотерапевта Сергея Караваева, который знает все о «хлебидо», «врожденной человеческой хлебобулочности» и способах борьбы с ней.
«Пятёрочка» есть почти в каждом дворе и знакома многим россиянам. Кто из нас не забегал туда за хлебом рано утром или после работы, когда обнаруживал, что он внезапно закончился? Поэтому место действия в нашем клипе — народный магазин, где разворачивается вполне реалистичная история, и в ней многие могут узнать себя. Понятный, простой, жизненный, но вместе с тем дерзкий и даже провокационный сюжет, уверен, не оставит зрителей равнодушными», — прокомментировал Шнуров.
«Главную героиню клипа понять несложно. Всем нам иногда хочется поддаться искушению и все-таки взять и съесть тот самый горячий хрустящий багет, который всего несколько минут назад достали из печи. К тому же очень трудно сдерживаться, когда в ближайшей «Пятёрочке» у дома появляется собственная пекарня с 30 видами выпечки. Так что бороться со своей «врожденной хлебобулочностью» вовсе не стоит. Тем более что в пару к хлебу или булочке в новых «Пятёрочках» можно взять свежесваренный кофе», — пояснил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.
Экологичные решения и новый дизайн:
Собственные пекарни, продукция из которых не дает покоя «Зое», стали появляться в «Пятёрочках» в 2019 году вместе с запуском обновленной концепции. Сейчас в ассортименте отдела «Горячий хлеб» представлены багеты, чиабатта, фокачча, сдобные булки, пирожки, сладкая и сытная выпечка различных форматов.