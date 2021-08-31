Новая группа Шнура спела о любви к багету из «Пятёрочки»

Группа «Зоя» — новый проект Сергея Шнурова, в котором он выступает продюсером и автором песен. 30 августа группа выпустила дебютный клип на песню «Хлеб».

Главная героиня видео признается в непреодолимой страсти к хлебобулочным изделиям, которые продаются в магазинах «Пятёрочка». Юга.ру посмотрели клип и рассказывают, что там происходит.

Действие почти пятиминутного ролика разворачивается в хлебном отделе «Пятёрочки» рядом с домом героини. По сюжету она ни минуты не может прожить без свежего багета, всеми силами пытается справиться с зависимостью, но терпит фиаско и однажды ночью оказывается в магазине у дома перед витриной со свежей выпечкой. Правда, кроме заветного багета судьба приготовила ей встречу еще и с «магазинным ночным амуром». В общем, получилась история о страсти, еде и страсти к еде.

Клип снял кинорежиссер Павел Сидоров. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сыграл в клипе психотерапевта Сергея Караваева, который знает все о «хлебидо», «врожденной человеческой хлебобулочности» и способах борьбы с ней.

«Пятёрочка» есть почти в каждом дворе и знакома многим россиянам. Кто из нас не забегал туда за хлебом рано утром или после работы, когда обнаруживал, что он внезапно закончился? Поэтому место действия в нашем клипе — народный магазин, где разворачивается вполне реалистичная история, и в ней многие могут узнать себя. Понятный, простой, жизненный, но вместе с тем дерзкий и даже провокационный сюжет, уверен, не оставит зрителей равнодушными», — прокомментировал Шнуров.