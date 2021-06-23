Garnier и «Пятёрочка» открыли в Анапе первый экопляж

В анапском поселке Витязево 17 июня французский косметический бренд Garnier в партнерстве с торговой сетью «Пятёрочка» открыл первый экопляж

Его создание стало возможным благодаря сотрудничеству Garnier и ретейлера. Компании поддерживают ответственное потребление и стремятся внести весомый вклад в решение проблемы пластикового загрязнения. На протяжении двух месяцев действовала акция, по условиям которой 2 рубля с каждой проданной упаковки продукции Garnier в магазинах сети «Пятёрочка» пошли на очистку и благоустройство экопляжа. Его общая территория составляет 1 тыс. кв. метров. Он оснащен всем необходимым для комфортного отдыха: умным душем с автоматической системой подачи воды для экономного расходования, зарядным пунктом на солнечных батареях, контейнерами для раздельной сортировки отходов, парковкой для экологичного транспорта. Также на пляже установлено около 50 лежаков, есть раздевалка и детская площадка, предусмотрена зона для отдыха на песке.

Основные материалы подобраны с заботой о природе — древесина, имеющая сертификат FSC, и переработанный пластик. Теневые навесы сделаны из ткани, которая предполагает реализацию концепции второй жизни вещей. То есть впоследствии ткань может быть переработана и использована как сырье для производства товаров повседневного потребления. «Для Garnier важно мыслить глобально. Мы меняем наши продукты, но также хотим реализовывать и локальные инициативы. Все россияне заслужили чистый юг, где будет приятно отдыхать, куда будет хотеться возвращаться. И Garnier вносит в это свой вклад, открывая экопляж», — рассказала амбассадор программы устойчивого развития бренда Green Beauty Юлия Гладнева.

Церемонию открытия пляжа посетил заместитель начальника управления курортов и туризма Анапы Алексей Белоконов. «Уверен, новый экопляж станет точкой притяжения туристов. Особенно тех, кто борется за экологию. Надеюсь, этот уникальный проект будет поддержан и развит, потому что природе надо помогать. Снижение экологической нагрузки — одна из наших совместных задач», — прокомментировал Белоконов. В рамках открытия архитектор проекта Артем Слюсаревский рассказал о том, как создавался пляж, и провел экскурсию.

«Устойчивое развитие — это один из главных трендов, который определяет урбанистическую повестку сегодня. Архитекторы, градостроители, дизайнеры среды постепенно переходят к гибким подходам в проектировании, где вместо «причинения добра» и навязывания своих идей руководствуются общественным запросом. Такой осознанный подход позволяет создавать наполненные жизнью объекты. Данный тренд тесно коррелирует с запросом на качественные общественные пространства, который сформировался в нашей стране в последние годы. Именно эти факторы определили концепцию экопляжа», — сообщил Артем Слюсаревский.