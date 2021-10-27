Гандбольный клуб СКИФ снова на грани банкротства. Он просит администрацию Кубани решить их проблемы: из-за задержек зарплат игроки отказываются от тренировок
Гандбольный клуб «СКИФ» остался без инвестора. Долги команды составляют около 12 млн рублей
Напомним, с 2015 по 2020 год кубанский мужской гандбольный клуб «СКИФ» спонсировала группа компаний «Европея». Осенью 2020 года директор клуба Олег Ходьков рассказал, что «СКИФ» находится на грани закрытия из-за финансовых проблем.
Перед этим, в июле 2020 года президент «Европеи» Ризван Исаев заявил, что готов продолжать финансировать, но для этого нужно обсудить условия с администрацией Кубани.
Долгое время эту встречу не удавалось организовать. На письма клуба в краевой администрации не отвечали. Затем обратиться к губернатору пообещали президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев и представитель Олимпийского комитета России Игорь Степанов.
После этого экс-глава минспорта Кубани Алексей Чернов встретился с Олегом Ходьковым и обсудил варианты решения финансовых проблем клуба. Затем Исаевым встретился с вице-губернатор Александр Трембицкий. Результатом встречи стала договоренность, что клуб будет получать финансирование до конца 2020 года. А с начала 2021 года обещали продолжить работу по стабилизации «СКИФА».
26 октября в группе клуба Вконтакте написали, что игроки отказываются от двухразовых тренировок и готовы проводить по одному занятию в день. Причина — систематические задержки в зарплате и невыполнение иных финансовых обязательств.
«Клуб не в силах препятствовать гандболистам. Положение в СКИФе продолжает оставаться напряжённым. В клубе по-прежнему нет никакой финансовой стабильности. Основной спонсор — выходит на связь лишь эпизодически», — написали в группе.
Чтобы решить проблему, президент российской Федерации гандбола Сергей Шишкарев отправил письмо губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. Он написал, что клуб не имеет подтвержденных источников финансирования и из-за отсутствия денег отказывается от участия в матчах чемпионата России. Краевая администрация пока не дала ответа на письмо.
27 октября Юга.ру обратились в пресс-службу администрации Кубани, чтобы узнать, когда команда получит ответ. Там сказали, что прокомментируют ситуацию в ближайшее время.
Как рассказал гендиректор «СКИФА» Юрий Садовский, средств, которые иногда поступают в клуб, недостаточно. Общая сумма долгов сейчас составляет около 12 млн рублей. Основная цель руководства команды сейчас — добиться конструктивного диалога с представителями региональной власти и руководством «Европеи».
В министерстве спорта Кубани Юга.ру ответили, что в 2016 году президент России Владимир Путин поручил сократить финансирование спорта из бюджета. До этого краевая администрация выделяла деньги на спонсирование «СКИФА».
Интервью директора женского гандбольного клуба «Кубань»::
После постановления Путина клубы перешли на внебюджетное финансирование. Согласно уставу гандбольного клуба, им управляет собрание учредителей. Они же решают вопрос финансирования. Краевая администрация и минспорта не могут воздействовать на их деятельность.
В ведомстве отметили, что в 2021 году министр спорта лично встречался с гендиректором клуба и проводились совещания под руководством вице-губернаторов. На них определили цели и задачи на будущее, вопрос о закрытии клуба не обсуждался.
«Администрации клуба рекомендовано планировать свою деятельность в соответствии с финансовыми возможностями учредителей и инвестора», — добавили в министерстве.