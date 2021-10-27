Гандбольный клуб СКИФ снова на грани банкротства. Он просит администрацию Кубани решить их проблемы: из-за задержек зарплат игроки отказываются от тренировок

Гандбольный клуб «СКИФ» остался без инвестора. Долги команды составляют около 12 млн рублей

Напомним, с 2015 по 2020 год кубанский мужской гандбольный клуб «СКИФ» спонсировала группа компаний «Европея». Осенью 2020 года директор клуба Олег Ходьков рассказал, что «СКИФ» находится на грани закрытия из-за финансовых проблем. Перед этим, в июле 2020 года президент «Европеи» Ризван Исаев заявил, что готов продолжать финансировать, но для этого нужно обсудить условия с администрацией Кубани. Долгое время эту встречу не удавалось организовать. На письма клуба в краевой администрации не отвечали. Затем обратиться к губернатору пообещали президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев и представитель Олимпийского комитета России Игорь Степанов.

После этого экс-глава минспорта Кубани Алексей Чернов встретился с Олегом Ходьковым и обсудил варианты решения финансовых проблем клуба. Затем Исаевым встретился с вице-губернатор Александр Трембицкий. Результатом встречи стала договоренность, что клуб будет получать финансирование до конца 2020 года. А с начала 2021 года обещали продолжить работу по стабилизации «СКИФА». 26 октября в группе клуба Вконтакте написали, что игроки отказываются от двухразовых тренировок и готовы проводить по одному занятию в день. Причина — систематические задержки в зарплате и невыполнение иных финансовых обязательств. «Клуб не в силах препятствовать гандболистам. Положение в СКИФе продолжает оставаться напряжённым. В клубе по-прежнему нет никакой финансовой стабильности. Основной спонсор — выходит на связь лишь эпизодически», — написали в группе. Чтобы решить проблему, президент российской Федерации гандбола Сергей Шишкарев отправил письмо губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. Он написал, что клуб не имеет подтвержденных источников финансирования и из-за отсутствия денег отказывается от участия в матчах чемпионата России. Краевая администрация пока не дала ответа на письмо.

27 октября Юга.ру обратились в пресс-службу администрации Кубани, чтобы узнать, когда команда получит ответ. Там сказали, что прокомментируют ситуацию в ближайшее время. Как рассказал гендиректор «СКИФА» Юрий Садовский, средств, которые иногда поступают в клуб, недостаточно. Общая сумма долгов сейчас составляет около 12 млн рублей. Основная цель руководства команды сейчас — добиться конструктивного диалога с представителями региональной власти и руководством «Европеи». В министерстве спорта Кубани Юга.ру ответили, что в 2016 году президент России Владимир Путин поручил сократить финансирование спорта из бюджета. До этого краевая администрация выделяла деньги на спонсирование «СКИФА».

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