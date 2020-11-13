Владелец «Европеи» будет спонсором краснодарского гандбольного клуба СКИФ минимум до конца года

Власти Кубани 13 ноября сообщили, что спонсор ГК СКИФ продолжит финансирование клуба, который с июля находился на грани закрытия

Напомним, в конце октября директор краснодарского ГК СКИФ Олег Ходьков рассказал, что клуб находится на грани закрытия. По его словам, в 2015 году краевая администрация заключила договоренность с группой компаний «Европея», согласно которой последние в течение пяти лет финансировали гандбольный клуб.

В июле 2020 года президент «Европеи» Ризван Исаев заявил, что готов и дальше быть спонсором клуба, но ему необходимо встретиться и обсудить условия с администрацией края. Директор ГК СКИФ рассказал, что встречу не получалось согласовать, он отправлял письма на имя губернатора Вениамина Кондратьева, но ответа не получил.

После того, как история гандбольного клуба получила огласку в СМИ, глава минспорта Кубани Алексей Чернов встретился с Олегом Ходьковым и обсудил варианты решения финасовых проблем клуба.

13 ноября в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что вице-губернатор Александр Трембицкий встретился с кубанским предпринимателем, который до июля этого года финансировал клуб [при этом имя спонсора не упомянули].

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