Директор краснодарского гандбольного клуба СКИФ попросил Кондратьева спасти команду

Директор краснодарского ГК СКИФ Олег Ходьков рассказал, что клуб находится на грани закрытия, и попросил Кондратьева о встрече

В 2015 году администрация Краснодарского края заключила договоренность с группой компаний «Европея», согласно которой последние в течение пяти лет финансировали гандбольный клуб СКИФ. Президент «Европеи» Ризван Абдулаевич в июле 2020 года заявил, что готов финансировать клуб далее, но для этого необходимо встретиться и обсудить условия с администрацией Кубани. Директор СКИФа Олег Ходьков рассказал, что встречу с краевыми властями не удается организовать последние два месяца. Мужчина несколько раз отправлял письма на имя губернатора региона Вениамина Кондратьева, однако никакого ответа не получил.