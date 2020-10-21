Директор краснодарского гандбольного клуба СКИФ попросил Кондратьева спасти команду
Директор краснодарского ГК СКИФ Олег Ходьков рассказал, что клуб находится на грани закрытия, и попросил Кондратьева о встрече
В 2015 году администрация Краснодарского края заключила договоренность с группой компаний «Европея», согласно которой последние в течение пяти лет финансировали гандбольный клуб СКИФ.
Президент «Европеи» Ризван Абдулаевич в июле 2020 года заявил, что готов финансировать клуб далее, но для этого необходимо встретиться и обсудить условия с администрацией Кубани.
Директор СКИФа Олег Ходьков рассказал, что встречу с краевыми властями не удается организовать последние два месяца. Мужчина несколько раз отправлял письма на имя губернатора региона Вениамина Кондратьева, однако никакого ответа не получил.
По словам Ходькова, ситуация сейчас критическая — из-за финансовых проблем команда впервые в истории отказалась от поездки в Москву на матч с ЦСКА в рамках Чемпионата России.
«Мне, как человеку, который прошел путь от игрока до директора клуба, который возглавляет СКИФ на протяжении последних 15 лет, конечно, обидно, что наша гандбольная история может закончиться. СКИФ всегда поддерживала администрация Краснодарского края. Раньше это было бюджетное финансирование, затем краевые власти нашли нам спонсора. Не я этот клуб создал, не мне его закрывать», — добавил Ходьков.
Кроме того, недавно прошла конференция, на которой Сергея Шишкарева переизбрали президентом Федерации гандбола России (ФГР). Там присутствовал представитель Министерства спорта России Алексей Морозов. Он заявил, что минспорта также напишет письмо Кондратьеву. Аналогичное обещание дал представитель Олимпийского комитета России Игорь Степанов.
«Эта неделя будет очень важной. Надеюсь, мы наконец-то получим ответ на вопрос о судьбе нашего клуба. Будет неправильно, если СКИФ не получится сохранить», — резюмировал директор клуба.
Напомним, в июне 2017 года планировалось, что владелец «Европеи» станет собственником ГК СКИФ. Процесс оформления собственника должен был завершиться к началу нового сезона.
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