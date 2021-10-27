Фестиваль казачьей культуры в Майкопе хотят сделать международным
Глава Адыгеи и атаман Кубанского казачьего войска обсудили, как развивается казачество в Адыгее и что еще можно для него сделать
В Адыгее прошла встреча главы республики Мурата Кумпилова и атамана Кубанского казачьего войска, вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова. На встрече обсудили совместные успехи и планы на дальнейшее сотрудничество в военно-патриотическом воспитании детей, подготовке подростков к военной службе, развитии традиционных ремесел и охране природы.
Юга.ру писали, что в Краснодарском крае уже несколько лет детей учат в казачьих классах и школах, в некоторых университетах даже готовят казаков в атаманы. О планах внедрить подобные инициативы в Адыгее не сообщалось.
Напомним, казаки выбрали Власова атаманом в декабре 2020 года. А в мае 2021-го Владимир Путин утвердил его в этой должности. Кубанское казачье общество объединяет реестровых казаков Краснодарского края и Адыгеи. В районах республики его представляет Майкопский казачий отдел. По словам Кумпилова, казаки участвуют во всех значимых мероприятиях региона, входят в состав Общественного совета и других консультативных органов.
Губернатор Кубани приказал выставить во всех школах охрану из казаков:
Власов поблагодарил администрацию республики за поддержку в развитии казачества и подчеркнул важность Межрегионального фестиваля казачьей культуры, который в этом году прошел в Майкопе в тридцатый раз. Атаман предложил повысить статус фестиваля до международного. Напомним, недавно похожий фестиваль состоялся в Усть-Лабинске и собрал 10 тыс. зрителей.
Казаки в Адыгее взаимодействуют с другими народами и обществами: например, сотрудничают с движением «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент». В 2020 году казаки и адыги вместе посетили места сражений Великой Отечественной войны в горах Адыгеи и Кубани. В республике утвержден День памяти о боевом содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой мировой войны.
«Мы с уважением относимся к развитию культуры и традиций всех народов, проживающих на территории Адыгеи. Межнациональное и межконфессиональное согласие, консолидация людей вне зависимости от национальности, объединение всех здоровых сил общества — основа для созидательных процессов и развития региона», — объяснил Кумпилов.
«Когда я вижу казаков-дружинников с нагайкой, мне хочется подойти и выпороть их»:
Подчеркнем, что реестровые казаки не всегда причисляют себя к казачеству как народу, об этом говорят данные Всероссийской переписи населения 2010 года. Действовавший тогда атаман Николай Долуда заявлял, что войско выросло до 130 тыс. человек, однако, по данным переписи, всего 5 тыс. жителей Кубани обозначили свою национальную принадлежность к казачеству.
В то же время родовые казаки часто отказываются вступать в реестровые войсковые общества. По мнению Долуды, дело в том, что служба в войске накладывает обязательства и ответственность, которую не все способны вынести. По мнению родового донского казака Владимира Мелихова — потому что казачество используют в политических целях, а законное определение реестрового казачества отрицает самосознание казаков как народа.