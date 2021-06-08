Три вуза Кубани будут готовить казаков в атаманы

8 июня стало известно, что в Ассоциацию университетов, в которых будут обучать казаков, вошли три кубанских вуза

Напомним, в 2011 году в ведущих вузах Кубани открыли группы казачьей направленности, студенты которых изучали науку, историю, культуру, обычаи и традиции казаков. Ещё раз о подготовке казаков в вузах говорил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в середине апреля 2021 года. Тогда он сказал, что в войске 555 человек, которые могут получить образование для высших должностных чинов казачьих обществ.

На заседании комиссии по научно-исследовательской работе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в конце мая решили создать Ассоциацию университетов, в которых будут обучать казаков. В неё вошли 14 вузов страны. Планируется, что там будут преподавать историю российского казачества и противодействие исторической фальсификации.

«Деятельность университетов, которые вошли в ассоциацию, будет направлена на развитие системы подготовки кадров для казачьих обществ и целевое обучение казаков с последующим прохождением государственной или муниципальной службы», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда рассказал, что уверен в потенциале современного казачества. Они, по ему мнению, «хотят служить своей Родине так же беззаветно и преданно».