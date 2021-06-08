Три вуза Кубани будут готовить казаков в атаманы

Краснодарский край, Вся Россия

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8 июня стало известно, что в Ассоциацию университетов, в которых будут обучать казаков, вошли три кубанских вуза

Напомним, в 2011 году в ведущих вузах Кубани открыли группы казачьей направленности, студенты которых изучали науку, историю, культуру, обычаи и традиции казаков. Ещё раз о подготовке казаков в вузах говорил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в середине апреля 2021 года. Тогда он сказал, что в войске 555 человек, которые могут получить образование для высших должностных чинов казачьих обществ.

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На заседании комиссии по научно-исследовательской работе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в конце мая решили создать Ассоциацию университетов, в которых будут обучать казаков. В неё вошли 14 вузов страны. Планируется, что там будут преподавать историю российского казачества и противодействие исторической фальсификации.

«Деятельность университетов, которые вошли в ассоциацию, будет направлена на развитие системы подготовки кадров для казачьих обществ и целевое обучение казаков с последующим прохождением государственной или муниципальной службы», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда рассказал, что уверен в потенциале современного казачества. Они, по ему мнению, «хотят служить своей Родине так же беззаветно и преданно».

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Портал 93.ru 8 июня сообщил, что в Ассоциацию вошли три кубанских вуза — это Кубанский государственный университет физкультуры, Кубанский государственный аграрный университет и Армавирский государственный педагогический университет. Кроме того, в список вошли вузы Самары, Иркутска, Ставрополья, Москвы, Красноярска, Забайкалья, Бурятии, Омска, Крыма, Ростова и Хабаровска.

Ранее Юга.ру писали, что губернатор Кубани приказал выставить во всех школах охрану из казаков. Сотрудники ЧОПов тогда рассказали, что считают данное решение итогом «передела рынка», а также усомнились в квалификации войска, так как в школах «должны работать специалисты, а казаки не обладают набором необходимых знаний».

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