Число пострадавших при атаке БЭКов на Сочи выросло до 28 человек
Среди пострадавших двое детей. Изначально власти сообщали о восьми раненых
10 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что количество пострадавших в результате атаки безэкипажных катеров (БЭК) на Сочи увеличилось до 28 человек, среди них двое детей.
Всем оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент в больницах остаются четыре человека — трое взрослых и один ребенок.
Напомним, что вечером 9 сентября Сочи подвергся атаке БЭКов. Изначально было известно о восьми пострадавших.
Основной удар пришелся на прибрежную зону. Фрагменты дронов частично повредили инфраструктуру пляжа и прилегающий участок Приморской набережной, где начался пожар. Одна из посетительниц получила травмы в ресторане «Траттория».
Из-за угрозы безопасности в городе приостановили концерт Татьяны Булановой и эвакуировали зрителей.
Как писали Юга.ру, 10 сентбря в аэропорту Сочи задерживаются 110 рейсов. Пассажиры ждут вылета почти сутки.
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