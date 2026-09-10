Число пострадавших при атаке БЭКов на Сочи выросло до 28 человек

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Среди пострадавших двое детей. Изначально власти сообщали о восьми раненых

10 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что количество пострадавших в результате атаки безэкипажных катеров (БЭК) на Сочи увеличилось до 28 человек, среди них двое детей. 

Всем оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент в больницах остаются четыре человека — трое взрослых и один ребенок.

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Напомним, что вечером 9 сентября Сочи подвергся атаке БЭКов. Изначально было известно о восьми пострадавших.

Основной удар пришелся на прибрежную зону. Фрагменты дронов частично повредили инфраструктуру пляжа и прилегающий участок Приморской набережной, где начался пожар. Одна из посетительниц получила травмы в ресторане «Траттория».

Из-за угрозы безопасности в городе приостановили концерт Татьяны Булановой и эвакуировали зрителей.

Как писали Юга.ру, 10 сентбря в аэропорту Сочи задерживаются 110 рейсов. Пассажиры ждут вылета почти сутки.

Происшествия СВО Сочи

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