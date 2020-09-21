Адыги и казаки отправились в конный переход по местам боевой славы в горах Адыгеи и Кубани

Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край

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В Адыгее 20 сентября стартовал конный поход «По местам боевой славы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Поход проходит в горной части Адыгеи и Краснодарского края, где в годы войны шли ожесточенные бои и были остановлены немецко-фашистские захватчики.

Организаторами похода выступили межрегиональное общество «Шыу Хасэ» и общественное движение «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент Адыгеи». Глава республики Мурат Кумпилов приветствовал инициативу общественников и в своем инстаграме пожелал конникам удачного пути.

В трехдневном горном переходе принимают участие адыги и казаки — представители Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края — всего около 50 человек.

«Казаки и адыги Краснодарского края стартовали из Шапсугии. Все мы встретились на Белореченском перевале. И в течение трех дней побываем в труднодоступных горных местах, посетим все знаковые места, обелиски в честь погибших воинов, почтим их память», — рассказал порталу Юга.ру руководитель республиканского общества «Шыу Хасэ» Альберт Тхапшоков.

По его словам, в Адыгее конный переход продолжится эстафетой «Знамя Победы», во время которой конники побывают во всех населенных пунктах республики, где жили герои Советского Союза.

В Великой Отечественной войне воевали более 80 тыс. жителей Адыгеи. В ранее изданных сборниках «Книга памяти» и «Победители» увековечены имена более 64 тыс. человек. Сейчас в республике проживает 39 фронтовиков.

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В Адыгее сегодня стартовал совместный конный поход «По местам боевой славы», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. Он проходит в горной части республики, где в годы войны шли ожесточённые бои на перевалах Кавказского хребта и были остановлены немецко-фашистские захватчики. В переходе принимают участие адыги и казаки, представители Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края. Благодарю за эту ценную инициативу межрегиональное общество «Шыу Хасэ» и общественное движение «Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент Республики Адыгея»! Счастливого пути! Гъогу маф! ������: «Нацдивизием иорэд» - адыгская народная песня кавалеристов Нацдивизии, сформированной в годы Великой Отечественной войны - в исполнении «Хьагъэудж куп»

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