Адыги и казаки отправились в конный переход по местам боевой славы в горах Адыгеи и Кубани

Поход проходит в горной части Адыгеи и Краснодарского края, где в годы войны шли ожесточенные бои и были остановлены немецко-фашистские захватчики.

Организаторами похода выступили межрегиональное общество «Шыу Хасэ» и общественное движение «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент Адыгеи». Глава республики Мурат Кумпилов приветствовал инициативу общественников и в своем инстаграме пожелал конникам удачного пути.

В трехдневном горном переходе принимают участие адыги и казаки — представители Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края — всего около 50 человек.

«Казаки и адыги Краснодарского края стартовали из Шапсугии. Все мы встретились на Белореченском перевале. И в течение трех дней побываем в труднодоступных горных местах, посетим все знаковые места, обелиски в честь погибших воинов, почтим их память», — рассказал порталу Юга.ру руководитель республиканского общества «Шыу Хасэ» Альберт Тхапшоков.

По его словам, в Адыгее конный переход продолжится эстафетой «Знамя Победы», во время которой конники побывают во всех населенных пунктах республики, где жили герои Советского Союза.

В Великой Отечественной войне воевали более 80 тыс. жителей Адыгеи. В ранее изданных сборниках «Книга памяти» и «Победители» увековечены имена более 64 тыс. человек. Сейчас в республике проживает 39 фронтовиков.