Адыги и казаки отправились в конный переход по местам боевой славы в горах Адыгеи и Кубани

В Адыгее сегодня стартовал совместный конный поход «По местам боевой славы», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. Он проходит в горной части республики, где в годы войны шли ожесточённые бои на перевалах Кавказского хребта и были остановлены немецко-фашистские захватчики. В переходе принимают участие адыги и казаки, представители Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края. Благодарю за эту ценную инициативу межрегиональное общество «Шыу Хасэ» и общественное движение «Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент Республики Адыгея»! Счастливого пути! Гъогу маф! ������: «Нацдивизием иорэд» - адыгская народная песня кавалеристов Нацдивизии, сформированной в годы Великой Отечественной войны - в исполнении «Хьагъэудж куп»